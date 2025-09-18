Gần 150.000 thí sinh đậu đại học nhưng từ chối học

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT về thông tin tuyển sinh đại học năm 2025, cả nước có hơn 1,16 triệu học sinh thi tốt nghiệp THPT.

Trong số này có hơn 849.500 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Có hơn 310.000 thí sinh từ chối đăng ký xét tuyển đại học.

Số nguyện vọng, trúng tuyển và xác nhận nhập học đại học từ năm 2023 đến năm 2025 (Nguồn Bộ GD&ĐT).

Có 773.167 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, có gần 148.000 thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học.

Con số thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học năm 2025 cao nhất trong 3 năm qua.

Như vậy, tính cả số thí sinh từ chối đăng ký xét tuyển đại học và số thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học năm nay lên đến gần 460.000 thí sinh.

Năm 2023, cũng có khoảng 330.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học và gần 120.000 thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học.

Năm 2024, cả nước có khoảng 337.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học và gần 129.000 thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học.

Tuy nhiên, tính từ năm 2023 đến nay, số thí sinh xác nhận nhập học đại học tăng mạnh. Năm 2023, chỉ có gần 494.500 thí sinh xác nhận nhập học, năm 2024 tăng lên 549.500 thí sinh xác nhận nhập học và năm 2025 số thí sinh xác nhận nhập học gần 625.500 thí sinh.

Đặc biệt, số nguyện vọng xét tuyển đăng ký xét tuyển đại học năm 2025 lên đến hơn 7,6 triệu nguyện vọng, năm 2024 là gần 4 triệu nguyện vọng, năm 2023 là hơn 3,4 triệu nguyện vọng.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2025 có 17 phương thức xét tuyển, không còn xét tuyển sớm. Thí sinh đặt nhiều nguyện vọng không xác định.

Việc thí sinh từ chối đăng ký xét tuyển đại học hoặc đậu nhưng không xác nhận nhập học được lý giải giáo dục đại học giờ đây là một trong nhiều lựa chọn, không phải lựa chọn duy nhất của nhiều học sinh. Nhiều em xác định những con đường khác như đi du học, học nghề, tham gia thị trường lao động hoặc xuất phát từ áp lực học phí.

Nhiều học sinh chọn con đường khác thay vì học đại học (Ảnh: Hoài Nam).

Với trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học, theo nhiều chuyên gia tuyển sinh có thể xuất phát từ các lý do các em trúng tuyển vào ngành nghề, vào trường không đúng mong muốn.