Dự thảo lương giáo viên cao nhất 18,7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Theo dự thảo, việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên công lập căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của nhà giáo và theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, với giáo viên mầm non, hệ số lương xếp theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,1 và cao nhất là 6,38. Riêng giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn, hệ số lương dao động từ 1,86 đến 4,06.

Với giáo viên tiểu học, THCS và THPT, hệ số lương xếp theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,34 và cao nhất là 7,55. Giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn có hệ số lương dao động 1,86-4.06.

Giáo viên cao đẳng sư phạm và đại học được xếp lương cao nhất với hệ số lương xếp theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,34 và cao nhất là 8,0.

Dưới đây là bảng lương tạm tính của giáo viên khi áp dụng cách xếp lương mới theo dự thảo, đồng thời áp dụng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ:

(Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Dự thảo quy định không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thay đổi chức danh nhà giáo, trừ 3 trường hợp: có sự thăng tiến nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của chức danh nhà giáo cao hơn và có nguyện vọng thay đổi chức danh nhà giáo hiện giữ; có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp; nhà giáo được công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Dự thảo cũng nêu: không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với nhà giáo mới được tuyển dụng.

Trường hợp có chênh lệch giữa hệ số lương hiện giữ và hệ số lương của chức danh nhà giáo thì được bảo lưu hệ số chênh lệch theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Điều 4 của dự thảo quy định việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.