Du học sinh vỡ mộng “vui, nhàn” khi học tập ở xứ người

Điều không bao giờ thấy trong các “content” du học

Du học là chủ đề nóng trên các nền tảng TikTok, YouTube hay Instagram. Gắn liền với cụm từ này là hình ảnh những bữa tiệc sinh viên sôi động, những chuyến du ngoạn, khám phá đẹp như phim, những cuối tuần yên bình ở vùng ngoại ô thơ mộng…

Tuy nhiên, một dòng trạng thái được đăng tải trên nền tảng Threads gần đây đã mở ra khía cạnh thường bị giấu đi của cuộc sống du học sinh.

Câu hỏi thẳng “Điều mà chúng ta không bao giờ thấy trong “content” về du học sinh là gì? Họ thực sự phải học nhiều như thế nào?” nhận về hàng trăm bình luận, phần lớn là du học sinh.

“Thực sự có thể vừa khóc vừa chạy deadline (hạn nộp bài). Nói thật là không thơ thơ như mấy vlog được quay đâu. Làm bạn với bò húc là đủ hiểu rồi. Thực sự thì 2 ngày có thể uống hết 6 lon chỉ vì 3 cái deadline. Không biết các ngành khác như nào nhưng tôi học tâm lý. Thuật ngữ chuyên ngành trải khắp mọi mặt trận, essay (tiểu luận) với báo cáo có khi hằng tuần đều có".

“Ngày đi học đến 3 giờ chiều, rồi đi làm thêm đến 9 rưỡi tối, đi làm về lên thư viện chạy deadline đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, nhiều lúc nghĩ lại ko hiểu sao mình làm được luôn”.

“Anh mình học LMU Munich, học phải 12-13 tiếng ngày”.

Những chia sẻ trên phần nào phản ánh thực tế khối lượng học tập của du học sinh thường nặng hơn nhiều so với tưởng tượng. Mặc dù nhiều chương trình đào tạo quốc tế không yêu cầu tần suất lên lớp quá dày nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc học nhẹ nhàng.

Vỡ mộng du học vui - nhàn

Nhiều sinh viên bước vào cuộc sống du học đã bị vỡ mộng khi nhận ra khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.

Lựa chọn học thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Đại học Glasgow, Scotland, Nguyễn Ngân Giang (23 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ cuộc sống ở miền đất châu Âu xinh đẹp sẽ rất nhộn nhịp, thú vị, “học nhàn” và có nhiều thời gian trải nghiệm.

Nguyễn Ngân Giang đang học thạc sĩ tại Đại học Glasgow, Scotland (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, thực tế khác hoàn toàn những gì Giang nghĩ. Nhịp sống trầm lắng, ít hoạt động vui chơi. Khối lượng học nặng và khó hơn nhiều so với những gì cô nàng từng nghe từ bạn bè, người quen đang học tại Anh.

Mỗi tuần, Giang có 4 buổi học trên giảng đường. Phần lớn thời gian học là phải tự nghiên cứu.

“Thông thường mình sẽ đọc trước slide bài giảng và tài liệu bắt buộc, mất tầm 2 tiếng. Trong những ngày sát hạn nộp bài, thời gian tự học mỗi ngày sẽ lên tới khoảng 6 tiếng. Những lúc đó mình cũng không ăn không ngủ được mấy”, Giang chia sẻ.

Đối với Phạm Bá Trí Dũng (22 tuổi, Hà Nội) - cử nhân chương trình liên kết quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế - Truyền thông của Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, môi trường tại New Zealand quả thực yên bình như anh đã kỳ vọng từ trước khi đặt chân tới đây. Song kèm theo đó là nỗi cô đơn, bỡ ngỡ và lạc lõng khi phải tự mình giải quyết hầu hết mọi việc.

Mỗi ngày Trí Dũng dành khoảng 2-4 tiếng để tự học và tự nghiên cứu. Vào những giai đoạn gần hạn nộp bài, có những hôm thậm chí anh phải thức đêm để hoàn thành xong bài tập.

“Nếu là bài luận khoảng 2.500-3.000 từ, mình có thể dành tổng cộng 15-25 giờ cho việc đọc tài liệu, lên dàn ý và viết”, Dũng chia sẻ.

Phạm Bá Trí Dũng học tập tại Đại học Victoria Wellington, New Zealand (Ảnh: NVCC).

Khác với Trí Dũng, Nguyễn Vũ Hoàng (22 tuổi, Hải Phòng), theo học thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo và Máy học tại Đại học Adelaide, không quá áp lực học tập.

Điểm khiến Vũ Hoàng bất ngờ và có chút hụt hẫng là sinh viên lẫn giảng viên tại trường đa số là người Ấn Độ hoặc Trung Quốc.

“Mình đã nghĩ cuộc sống du học sẽ có nhiều cơ hội làm việc với bạn bè bốn phương”, Hoàng nói. Bên cạnh đó, thành phố Adelaide nơi Hoàng sống cũng có ít hoạt động và trầm lặng hơn anh tưởng tượng.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Phương Yến Nhi (22 tuổi, Hải Phòng) đã hình dung về 1 cuộc sống khó khăn trước khi lên đường sang Hàn Quốc học Quản trị du lịch khách sạn.

Tự nhủ bản thân phải cố gắng 200% để bắt kịp các bạn sinh viên bản địa, đồng thời phải tự lập cả về tài chính lẫn tinh thần, Nhi sẵn sàng đón nhận tất cả trải nghiệm mới.

Song mọi điều lại thuận lợi hơn dự tính của Nhi. Nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng khả năng sử dụng tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, cô có được cơ hội làm hướng dẫn viên du lịch cho nhiều đoàn khách nước ngoài, đa phần là các đoàn khách sử dụng tiếng Anh.

Lịch học của Yến Nhi tương đối dày. Một tuần cô học 5 buổi, tương đương 5-6 môn học. Mỗi môn học không chỉ có 2-3 giáo trình mà còn yêu cầu rất nhiều về kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Mặc dù vậy, Nhi vẫn sắp xếp được thời gian đi làm thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường.

Bí quyết thích nghi với cuộc sống mới

Từ kinh nghiệm của bản thân, Nhi cho rằng du học sinh cần phải chuẩn bị nền tảng kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ và văn hóa bản địa. Khi đó, họ sẽ giữ được sự tự tin và tinh thần chủ động, không chỉ trong môi trường học tập mà còn trong cả cuộc sống thường ngày tại nơi đất khách quê người.

Với Trí Dũng, anh nhận thấy việc học cách tự lập là yếu tố quan trọng giúp vượt qua áp lực của cuộc sống nơi xứ người, từ việc tự chăm sóc bản thân, tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình đến tự quản lý tài chính.

Để giải quyết những áp lực học tập, bài học quan trọng nhất Vũ Hoàng đúc kết được chính là cách quản lý thời gian. Nhờ vào việc bắt tay vào bài tập ngay khi đề được giao, Hoàng có thể giữ nhịp sinh hoạt ổn định, đảm bảo sức khỏe và không rơi vào tình trạng chạy deadline quá căng thẳng.

Giảng đường Đại học Adelaide, Úc, nơi Nguyễn Vũ Hoàng theo học (Ảnh: NVCC).

“Nếu có điểm gì khúc mắc, mình cũng có thời gian liên hệ giảng viên để hỏi và nhận phản hồi kịp thời”, Hoàng cho biết.

Còn với Ngân Giang, thể thao là bí quyết hiệu quả nhất để giải tỏa căng thẳng. Mỗi ngày cô cố gắng đều đặn dành khoảng 2 tiếng cho các hoạt động vận động.

“Thời tiết u ám ở châu Âu rất dễ khiến du học sinh bị căng thẳng. Vận động giúp mình cân bằng tinh thần tốt hơn”, Giang chia sẻ.

Dù có nhiều khó khăn, Giang cho rằng chính quá trình tự học, tự lập và thích nghi với cuộc sống mới đã biến quãng thời gian xa quê hương thành một dấu mốc trưởng thành đáng nhớ trong cuộc đời mỗi du học sinh.

Minh Hạnh