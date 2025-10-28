Du học sinh quốc tế tới Canada giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Cơ quan Di trú Canada (IRCC), từ tháng 1 đến tháng 8, chỉ có 89.430 du học sinh đến Canada, giảm mạnh so với cùng kỳ (năm 2024 là 221.940).

Riêng trong tháng 8, số du học sinh quốc tế được cấp giấy phép học tập là 45.380, giảm 43% so với cùng kỳ (năm 2024 là 79.795).

Số du học sinh quốc tế tại Canada giảm mạnh so với năm 2024 (Nguồn: indiatimes).

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi Chính phủ Canada hạn chế số lượng giấy phép học tập, tăng yêu cầu chứng minh tài chính, thu hẹp diện được cấp giấy phép lao động sau tốt nghiệp và hạn chế quyền đi làm của người thân đi kèm.

IRCC cho biết các quy định này nhằm hướng tới một hệ thống bền vững hơn, nhưng cũng khiến quá trình xét duyệt kéo dài, số du học sinh giảm mạnh và thời điểm nhập học bị xáo trộn.

Tính đến tháng 8, Canada có 802.425 sinh viên quốc tế. Số sinh viên chỉ có giấy phép học tập giảm 21%, số người vừa học và vừa làm giảm gần 22%.

Đáng chú ý, cứ 5 du học sinh quốc tế ở Canada năm ngoái thì có 1 người đã rời đi, cho thấy đây là xu hướng giảm dài hạn.

Số lượng sinh viên giảm gây áp lực lên ngân sách các trường đại học, cao đẳng, buộc nhiều trường phải tạm ngừng tuyển sinh, cắt giảm chương trình đào tạo và thu hẹp quỹ nghiên cứu.

Các trường cao đẳng quy mô nhỏ, vốn phụ thuộc nhiều vào sinh viên quốc tế, đang là nhóm chịu rủi ro lớn nhất.

Ấn Độ chịu tác động mạnh khi sinh viên nước này chiếm 39% tổng số du học sinh tại Canada, theo Times of India (TOI). Nhiều sinh viên giờ đây đang cân nhắc lại kế hoạch du học, chuyển hướng sang Đức, Anh hay Australia, nơi chi phí thấp hơn và thủ tục đơn giản hơn.

Thu Trang