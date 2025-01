Dù đã sử dụng rất nhiều, nhưng bạn có biết "AM" và "PM" thực ra là gì chưa?

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội X thu hút tới hơn 21 triệu lượt xem, hơn 4.500 lượt trả lời, 6.500 lượt chia sẻ và 160.000 lượt tương tác cảm xúc. Dù đây không phải câu hỏi mới nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm và đưa ra những bình luận.

Việc sử dụng "AM" và "PM" để chỉ giờ đã trở nên rất quen thuộc (Ảnh: iStock).

Có người cho rằng "AM" và "PM" là viết tắt của "After Midnight" và "Past Midnight" ("sau nửa đêm" và "trước nửa đêm"), hoặc "At Morning" và "Past Morning" ("vào buổi sáng" và "sau buổi sáng").

Nhiều người cho biết họ chỉ sử dụng "AM" và "PM" như một thói quen và chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau hai thuật ngữ này.

Trong ngôn ngữ Anh, một ngày 24 giờ được chia ra làm 2 khung giờ. "AM" dành để chỉ khung giờ trước lúc giữa trưa. Đây là từ viết tắt của "ante meridiem", một cụm từ trong tiếng Latinh có nghĩa là "trước buổi trưa".

"PM" dành để chỉ khung giờ sau lúc giữa trưa. Đây là từ viết tắt của "post meridiem", một cụm từ trong tiếng Latinh có nghĩa là "sau buổi trưa".

Có một trường hợp rất gây bối rối, đó là thời điểm đúng 12h. Nhiều người thường sử dụng "12PM" để nói về lúc 12h trưa; "12AM" để nói về lúc 12h đêm. Dù vậy, cách sử dụng này là không chính xác.

Theo Bảo tàng Hoàng gia Greenwich (Anh), thời điểm "giữa trưa" và "giữa đêm" không phù hợp để sử dụng thuật ngữ "AM" hay "PM". Để tránh gây nên sự bối rối, chuyên gia văn hóa Anh của Bảo tàng Hoàng gia Greenwich khuyên người dùng tiếng Anh nên nói "12 noon" để chỉ 12h trưa và "12 midnight" để chỉ 12h đêm.