Tài khoản Facebook của người sáng lập dự án Nuôi em "biến mất"

Thông tin được một diễn đàn phát hiện và đăng tải cách đây ít phút. Theo đó, tài khoản Facebook của ông Hoàng Hoa Trung đã không còn tìm kiếm được.

Kiểm tra trên trang chính thức của dự án Nuôi em, phóng viên Dân trí cũng nhận thấy các bài viết giải trình của ông Hoàng Hoa Trung liên quan đến vấn đề minh bạch dự án được trang này chia sẻ lại cũng không còn tồn tại.

Bài đăng của Hoàng Hoa Trung đã không còn hiển thị trên trang Nuôi em vào tối 17/3 (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, các tài khoản mạng xã hội khác của ông Trung như Instagram, TikTok vẫn còn. Bài đăng gần nhất trên các tài khoản này là vào đầu tháng 12/2025.

Dự án Nuôi em được ông Hoàng Hoa Trung khởi xướng từ năm 2014 nhằm cung cấp bữa ăn bán trú chất lượng hơn cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số. Mỗi nhà hảo tâm có thể nhận nuôi một em học sinh thông qua khoản đóng góp nhỏ định kỳ để các điểm trường duy trì bếp ăn, qua đó giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Nghi vấn dự án thiếu minh bạch bùng lên vào tối 6/12/2025 trên mạng xã hội. Dự án phủ nhận mọi cáo buộc, song thừa nhận việc mang tiền nhà hảo tâm quyên góp nhưng chưa dùng đến đi gửi tiết kiệm lấy lãi. Phần lãi được sử dụng cho các chi phí vận hành, hậu cần như liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên…

Nuôi em giải thích, chi phí quản lý, vận hành là một con số không nhỏ. Việc gửi tiết kiệm là lựa chọn nhằm mục đích tối ưu dòng tiền chưa sử dụng và giảm gánh nặng chi phí cá nhân của các tình nguyện viên.

Tính đến đầu năm học 2025-2026, dự án Nuôi em tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh, bao gồm 67.996 em cần hỗ trợ 1 bữa ăn và 3.765 em cần hỗ trợ 2 bữa ăn. Số học sinh này quy đổi thành 75.526 mã. Chi phí nuôi em một bữa ăn là 8.500 đồng/bữa. Tổng chi phí hỗ trợ thường là 150.000 đồng/tháng/em hoặc 1,45 triệu đồng/năm học.

Chiều 15/12/2025, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết đang xác minh có hay không việc gian lận, vi phạm của hoạt động thuộc dự án Nuôi em.