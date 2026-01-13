Hà Nội có tân Giám đốc Sở GD&ĐT, là Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm

Ông Nguyễn Văn Hiền sinh ngày 2/12/1975, là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quê ở Lào Cai, tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1998, nhận bằng Thạc sĩ năm 2001, nhận bằng Tiến sĩ năm 2009 và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Hiền (thứ 5 từ phải qua) tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm chiều 13/1 (Ảnh: Thanh Hải).

Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm, ông Hiền từng là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Sản xuất học liệu, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Ở vai trò nhà khoa học, ông Hiền chuyên sâu nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy sinh học.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Văn Hiền tại Sở GD&ĐT Hà Nội là ông Trần Thế Cương, nay là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.