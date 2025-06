Định vị thế mạnh dành cho sinh viên ngành truyền thông

UMT lần đầu tiên được xướng tên tại VNPR Awards 2025 - giải thưởng chuyên ngành danh giá do Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam tổ chức với hạng mục Best University Initiative in PR Education (Sáng kiến Xuất sắc trong Giáo dục Quan hệ Công chúng).