Đình chỉ 12 ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh Bắc trong 9 tháng

Các ngành bị đình chỉ gồm: dược học, y học cổ truyền, y khoa, công nghệ thông tin...

Việc xử phạt hành chính đối với Trường Đại học (ĐH) Kinh Bắc do có hàng loạt vi phạm như: không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở các ngành đào tạo thạc sĩ gồm 2 ngành quản lí kinh tế và ngành luật kinh tế.

Đối với đào tạo trình độ đại học, Bộ GD&ĐT quyết định xử phạt hành chính đối với 10 ngành với nội dung không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo, gồm: dược học, y học cổ truyền, y khoa, công nghệ thông tin, luật kinh tế, luật, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, kế toán.

Bộ GD&ĐT vừa có quyết định xử phạt hành chính với Trường Đại học Kinh Bắc, đình chỉ 12 ngành đào tạo trong 9 tháng (Ảnh: Website nhà trường).

Cả 10 ngành trên bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng/ngành, và đình chỉ hoạt động giáo dục trong 9 tháng.

Theo Bộ GD&ĐT, 12 ngành của Trường Đại học Kinh Bắc bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 360 triệu đồng, dừng hoạt động 9 tháng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường Đại học Kinh Bắc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 31/12.

Về phương án xử lý với người học, theo kết luận của Bộ GD&ĐT, nhà trường buộc phải chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở khác giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với ngành này.

Dân trí phản ánh, tháng 1 vừa qua, Giám đốc Đại học Huế quyết định hủy công nhận trúng tuyển vào học cao học ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Luật (thuộc Đại học Huế) đối với học viên Đào Thị Bích Thủy.

Bà Thủy được tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc, kiêm Chánh văn phòng nhà trường đầu tháng 2/2024.

Cũng trong năm 2024, ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc, bị khai trừ đảng do sử dụng bằng đại học không hợp pháp, không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông…