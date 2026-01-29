Điều hành 2 doanh nghiệp, nam sinh năm ba vẫn có thành tích đáng nể

Đề tài nghiên cứu vừa khoa học vừa nhân văn

Trần Khang Thịnh, sinh viên năm ba ngành Y đa khoa, Trường Đại học Sức khỏe, Đại học quốc gia TPHCM, chia sẻ bản thân và nhóm bạn vừa đoạt giải nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XXVII năm 2025, lĩnh vực khoa học y dược.

Nam sinh cho hay hành trình chinh phục giải nhất Euréka của nhóm trải qua không ít thách thức. Những cuộc họp kéo dài với nhiều tranh luận căng thẳng, chuỗi sai sót liên tiếp xảy ra.

Nam sinh bộc bạch ý tưởng nghiên cứu này khởi nguồn từ một nhóm bạn trẻ có chung niềm đam mê khoa học.

Qua những lần gặp gỡ tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành, các thành viên đều bày tỏ mối quan ngại trước thực trạng bệnh gút ngày càng gia tăng, kéo theo gánh nặng không nhỏ cho người bệnh và gia đình.

Từ trăn trở ấy, nhóm mong muốn phát triển một sản phẩm hỗ trợ cộng đồng, tận dụng nguồn dược liệu y học cổ truyền sẵn có trong nước nhằm giảm chi phí điều trị và hạn chế nguy cơ tác dụng phụ.

Nhóm nghiên cứu của Khang Thịnh đạt giải nhất lĩnh vực khoa học y dược, giải thưởng Euréka lần thứ 27 năm 2025 (Ảnh: Giải thưởng khoa học Euréka).

Tuy nhiên, từ ý tưởng đến một sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tiễn là hành trình đầy thách thức.

Thịnh cho biết điều khiến anh nhớ nhất chính là những lần cả nhóm tranh luận gay gắt để tìm ra hướng đi phù hợp, rồi quay trở lại nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh liên tục cho đến khi đáp ứng được các tiêu chí đề ra.

Đề tài nghiên cứu đạt được giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Đáng chú ý, từ nền tảng Euréka, nhóm có cơ hội tiếp tục phát triển đề tài theo hướng ứng dụng để tham gia cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Trong tổng số 43 đề tài được lựa chọn trên phạm vi cả nước, công trình của Thịnh được hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tiễn và tính cấp thiết đối với xã hội.

Thịnh cho hay nhóm không chạy theo giải thưởng để “làm đẹp” hồ sơ, mà xem đó là động lực để đưa sản phẩm bước ra khỏi phạm vi phòng thí nghiệm.

“Giải thưởng giúp nhóm có thêm cơ hội đưa sản phẩm đến gần hơn với thực tế, đồng thời khẳng định mục tiêu dài hạn của nhóm là hoàn thiện các thủ tục cấp phép và lưu hành, để sản phẩm có thể thực sự phục vụ cộng đồng", Khang Thịnh nói.

“Tấm bản đồ” chống kiệt sức

Ngoài là sinh viên Y đa khoa, Trần Khang Thịnh còn đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Nam sinh hiện là chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ của trường, đồng thời tham gia điều hành hai doanh nghiệp, gồm một công ty bất động sản của gia đình và một công ty nghiên cứu y dược do chính Thịnh sáng lập.

Với công ty nghiên cứu y dược, Thịnh đặt mục tiêu thúc đẩy các đề tài mang tính hợp tác quốc tế và có khả năng ứng dụng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo chia sẻ của nam sinh, công ty hiện tiếp nhận và phát triển các hướng nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc, phân luồng bệnh nhân.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng hợp tác với một số hệ thống y tế tại Việt Nam và dự kiến mở rộng hợp tác với đối tác Tây Ban Nha trong nghiên cứu tế bào ung thư.

Để cân bằng giữa học tập, công việc và các hoạt động ngoại khóa, Thịnh lựa chọn phương pháp quản trị thời gian thủ công.

Nam sinh thường viết tay kế hoạch trên giấy, phân loại công việc theo mức độ ưu tiên bằng màu sắc, sau đó đưa ra quyết định dựa trên ma trận khẩn cấp và mức độ bắt buộc.

Khang Thịnh dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa (Ảnh: CLB Văn nghệ Wings).

Mỗi chủ nhật, nam sinh dành thời gian rà soát những đầu việc đã hoàn thành và lên kế hoạch cho tuần mới.

Thịnh thừa nhận cảm giác mệt mỏi là điều khó tránh khỏi khi phải đảm đương nhiều vai trò cùng lúc, song anh không để bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài.

Chàng trai dành thời gian tham gia các hoạt động ca hát, khiêu vũ, chơi thể thao, viết thư pháp và sưu tầm đá quý, tiền xưa, tem, đồ cổ.

Theo Thịnh, sở thích không chỉ giúp cân bằng cảm xúc mà còn tạo thêm động lực làm việc, khiến cuộc sống trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn.

Theo Khang Thịnh, để hiểu rõ giới hạn và khả năng của bản thân, cách nhanh nhất vẫn là bước ra khỏi vùng an toàn, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, rồi từng bước mở rộng hành trình của chính mình.

Theo TS Bùi Chí Bảo, Trưởng bộ môn Sinh hóa Miễn dịch, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học quốc gia TPHCM, nhận định Thịnh có khả năng nghiên cứu và truyền đạt kiến thức khoa học rất tốt, bằng cách chuyển đổi các thuật ngữ chuyên ngành y khoa phức tạp trở nên dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, vốn ngoại ngữ tốt giúp Thịnh tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu quốc tế, góp phần tạo nên cơ sở khoa học vững chắc cho các đề tài nghiên cứu. Dù lịch trình dày đặc, thường xuyên phải di chuyển giữa các địa điểm, Thịnh vẫn rất đúng giờ trong các buổi làm việc và luôn đảm bảo sự có mặt khi đã cam kết. “Nếu phải dùng một từ để nói về Thịnh, tôi nghĩ đó là đột phá. Nhờ khả năng ngoại giao của mình, em ấy luôn hướng các công trình đến việc có thể ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ bệnh viện, ngành y và xã hội, thông qua kết nối hợp tác với các doanh nghiệp một cách hiệu quả, thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết, dù tuổi còn rất trẻ”, TS Bùi Chí Bảo nhấn mạnh.

Nguyễn Hữu Đạt

