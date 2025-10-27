Đề xuất mở chương trình song bằng ở bậc THPT

Tại Hội thảo “Hợp Tác Australia - Việt Nam: Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục” do Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia tổ chức mới đây, lãnh đạo Trường THPT Phan Huy Chú đã đề xuất với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội được thử nghiệm một chương trình tích hợp, cấp song bằng Việt - Úc cho học sinh phổ thông.

Theo lãnh đạo nhà trường, mục đích của đề xuất trên nhằm thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo đó, học sinh sẽ học song song hai chương trình của Việt Nam và của bang Victoria, Úc. Việc thi tốt nghiệp của học sinh sẽ diễn ra đồng thời với kỳ thi này tại Úc. Giá trị của tấm bằng tốt nghiệp cho phép học sinh vừa có thể đi du học một cách thuận lợi vừa có thể vào các đại học top đầu trong nước.

Cũng tại hội thảo, nhiều hiệu trưởng các trường phổ thông tại Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp Edtech (công nghệ giáo dục) để tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, tập trung ở các mảng: hệ thống quản lý học tập, công cụ thiết kế bài giảng và đánh giá học sinh, chương trình giáo dục tiếng Anh, STEM và kỹ năng sống.

Bà Nguyễn Thị Diệp Hồng - Trưởng Phòng Giáo dục tư thục và có yếu tố nước ngoài (Sở GD&ĐT Hà Nội) - khẳng định, chuyển đổi số trong giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục của thủ đô.

Sở đã triển khai kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao năng lực số cho giáo viên và học sinh, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, chuyển đổi số trong công tác quản lý…

Việc triển khai được thực hiện bài bản, đồng bộ và có lộ trình nhằm bảo đảm chuyển đổi số không chỉ là hình thức mà thực sự đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Jonathan Saw, Tham tán Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc, chia sẻ: “Từ các nền tảng học tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến những giải pháp lớp học tiên tiến. Cùng với cam kết chính sách mạnh mẽ và tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng của Việt Nam, chúng ta đang có nền tảng vững chắc để tạo nên những thay đổi có quy mô và ý nghĩa lâu dài”.

16 doanh nghiệp Edtech (công nghệ giáo dục) hàng đầu nước Úc có mặt tại sự kiện này, trong đó hai thương hiệu đình đám là phần mềm thiết kế Canva và ứng dụng học toán Matific.

Bà Cynthia McLoughlin - Giám đốc Quan hệ đối tác toàn cầu của Matific - trao đổi với các trường phổ thông Việt Nam (Ảnh: BTC).

Đại diện đơn vị Matific cho biết, ứng dụng này hiện đã có phiên bản bản địa hoá dành riêng cho học sinh Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia của Matific nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các kỳ thi chuẩn hóa của Việt Nam, bao gồm cả kỳ thi vào lớp 10, để thiết kế những bài toán phù hợp theo từng cấp học.

Từ năm 2022, Matific hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Oxford và Marshall Cavendish ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để cung cấp giải pháp học tập toán học đổi mới cho riêng học sinh ở khu vực này.

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết, nước này xác định giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.