Xác minh việc nữ giáo viên "tác động" khiến học sinh mầm non chảy máu cam

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh N.Q.B. (trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) cho biết con mình là cháu N.M.Đ.K. (SN 2020) đang học tại Trường Mầm non Độc lập Hoa Mai, xã Biển Hồ. Chiều 15/11, khi về nhà, cháu K. khóc và kể với gia đình việc bị cô giáo đánh chảy máu cam.

Nghi ngờ, anh B. đã kiểm tra camera tại lớp học và phát hiện cô N.T.T.H. (giáo viên kiêm quản lý Trường Mầm non Độc lập Hoa Mai) có dùng tay tác động vào vùng mũi của K., khiến cháu bị chảy máu cam. Bức xúc, gia đình đã đến trường để làm rõ vụ việc.

Nữ giáo viên bị tố "tác động" vào vùng mặt khiến học sinh mầm non chảy máu cam (Ảnh: Cắt từ clip).

“Tôi đến trường hỏi nhưng cô H. quanh co, chối cãi. Chỉ khi gia đình đưa clip làm bằng chứng thì nữ giáo viên này mới thừa nhận. Thấy nhà trường không thể hiện trách nhiệm, tôi đã làm đơn tố cáo hành vi của cô H. lên công an”, anh B. nói

Theo anh B., vợ anh cũng là giáo viên tại trường này. Do bức xúc trước thái độ của nhà trường, vợ anh đã xin nghỉ việc. Trong lúc chờ cơ quan chức năng xác minh, anh đã rút hồ sơ và chuyển cháu K. sang học ở một trường khác.

Theo clip phụ huynh cung cấp, vào thời điểm trên, cô H. và một số giáo viên khác ra ngồi ngoài hành lang để phát sữa cho học sinh uống. Trong lúc phát sữa, cô H. đến ngồi cạnh cháu K. để nhắc nhở và đưa tay lên tác động vào vùng mặt của cháu.

Trường mầm non xảy ra vụ việc (Ảnh: Chí Anh).

Cô H. giải thích: “Chiều 15/11, các cô đang phát sữa cho trẻ thì cháu K. có hành động đưa chân ra giữa lối đi. Sợ các bạn vấp ngã, tôi có yêu cầu K. rút chân lại nhưng cháu không nghe. Tôi đã phạt cháu đứng dậy và giơ hai tay lên cao. Sau đó, tôi có đến gần để nhắc nhở K. và vô tình đưa tay trúng vào mũi khiến cháu bị chảy máu cam”.

Theo cô H., khi thấy K. chảy máu, cô và các giáo viên trong lớp đã cầm máu và thay áo cho cháu.

“Tôi định buổi tối sẽ báo lại gia đình nhưng chiều về cháu K. đã nói với bố. Bản thân tôi nhận thấy có trách nhiệm trong sự việc nêu trên nên đến gia đình xin lỗi nhưng phụ huynh không đồng ý”, cô H. nói.

Đại diện UBND xã Biển Hồ cho biết Trường Mầm non Độc lập Hoa Mai là trường tư thục, với hơn 50 học sinh đang theo học. Địa phương cùng cơ quan công an đã mời giáo viên và phụ huynh lên làm rõ vụ việc.

"Khi xem clip, tôi cũng không nhận định được nữ giáo viên này cố ý hay vô tình đánh học sinh. Vì vậy, cơ quan công an đang xác minh để làm rõ hành vi nhằm đưa ra mức độ xử lý phù hợp", đại diện UBND xã Biển Hồ nói.