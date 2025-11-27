Đề án đổi mới dạy học giúp TPHCM có 5 học sinh đạt điểm cao nhất thế giới

Nhiều học sinh đạt thành tích cao

Năm 2022 và 2023, hai anh em ruột Bùi Trọng Nguyên và Bùi Khôi Nguyên, học sinh tại TPHCM liên tiếp đạt danh hiệu “Điểm cao nhất thế giới” ở môn toán trong kỳ thi quốc tế Pearson Edexcel.

Năm 2024, em Văn Hoàng Minh Anh, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn cũng đạt điểm toán cao nhất thế giới. Trước đó, em Phan Ngọc Châu Anh và Trần Hà Thanh Trúc (THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa), hay em Huỳnh Hà Mi (THPT Nguyễn Thượng Hiền) cũng đạt điểm rất cao cho cả ba môn toán - tiếng Anh - khoa học.

Hai anh em Bùi Trọng Nguyên (bên trái) và Bùi Khôi Nguyên cùng đạt điểm toán cao nhất thế giới (Ảnh: NVCC).

Anh Bùi Đức Nguyện, phụ huynh em Bùi Trọng Nguyên và Bùi Khôi Nguyên - hai học sinh đạt điểm toán cao nhất thế giới năm 2022 và 2023 trong kỳ thi chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel, chia sẻ, hai con theo học tiếng Anh tích hợp từ bé, đến thời điểm đạt kết quả trên chưa đi học thêm bên ngoài.

Với kết quả này, anh Nguyện tin tưởng vào môi trường mình lựa chọn đang giúp con phát huy được năng lực, sở trường cũng như xây dựng nền tảng cho tương lai.

Đây là một trong những kết quả ghi nhận từ chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 của UBND TPHCM. Đánh giá quá trình thực hiện Đề án 5695, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, đề án giúp nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học thuật quốc tế.

Nổi bật nhất là có 5 học sinh đạt điểm cao nhất thế giới trong các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Pearson Edexcel, 41 học sinh được Hội đồng khảo thí quốc tế Pearson Edexcel trao giải đạt điểm cao nhất toàn quốc, 119 học sinh nhận giải học sinh xuất sắc có điểm cao toàn diện cả ba môn tiếng Anh, toán, khoa học

Kết quả học tập của học sinh tham gia Đề án 5695 luôn đạt mức cao, đặc biệt ở các môn toán và khoa học. Sau 10 năm triển khai, cấp tiểu học ghi nhận hơn 93% học sinh đạt mức khá - giỏi, trong khi tỷ lệ này ở bậc THCS và THPT đạt trên 80%.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, đa số học sinh khi hoàn thành chương trình các cấp học đều đạt được trình độ tương ứng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT, tương đương các mức độ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Tiền đề để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Mới đây, Chính phủ có tờ trình đề xuất Quốc hội phương án chi 580.133 tỷ đồng để đầu tư hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục trong 10 năm tới. Trong đó, có mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân, thí điểm mô hình trường học phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế.

Tại TPHCM, nhiều năm qua, định hướng chiến lược hướng đến việc chú trọng triển khai các mô hình, chương trình, đề án nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh giúp địa phương sớm bắt nhịp mục tiêu này.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục TPHCM vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá, ngành giáo dục TPHCM "đi sau nhưng về trước", tiên phong trong đổi mới với các mô hình như mô hình tiếng Anh tích hợp, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế...

Những mô hình tiên phong thể hiện tầm nhìn xa, chiến lược, nhanh nhạy của lãnh đạo thành phố, sự tham mưu trúng, đúng, dám nghĩ dám làm, dám đột phá của lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chuyên môn về thực hiện Đề án 5695 (Ảnh: N.K).

Chương trình tiếng Anh tích hợp được triển khai từ năm 2014 theo Quyết định 5695 của UBND TPHCM do Sở GD&ĐT TPHCM và EMG Education phối hợp thực hiện với mục tiêu đưa tiếng Anh từ một môn học ngoại ngữ thành công cụ tư duy và tiếp thu kiến thức ở cấp độ cao.

Quá trình triển khai được thực hiện chặt chẽ thông qua các cuộc họp học thuật, hội thảo chuyên môn, rà soát khung chương trình, tập huấn cán bộ quản lý, giám sát chuyên môn và hướng dẫn kiểm tra, đánh giá… đảm bảo tính nghiêm ngặt và nhất quán của chương trình.

Sau hơn một thập kỷ, đề án cho thấy hiệu quả khi kết hợp hài hòa giữa học thuật quốc tế và mục tiêu giáo dục Việt Nam. Học sinh được học các môn khoa học tự nhiên như toán, khoa học hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo khung tích hợp giữa chương trình Bộ GD&ĐT và chương trình Anh Quốc.

Phương pháp CLIL (tích hợp nội dung và ngôn ngữ) được áp dụng xuyên suốt, giúp học sinh nắm vững kiến thức học thuật và phát triển tư duy đa ngôn ngữ một cách tự nhiên từ cách giải quyết vấn đề đến trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh.

Đây là tiền đề vững chắc để TPHCM tiếp tục đi đầu trong nỗ lực phát triển theo đúng định hướng của Chính phủ về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng mô hình trường học phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế.