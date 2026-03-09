Dàn lãnh đạo Alibaba cùng Jack Ma “hiến kế” cho giáo dục thời AI

Trong buổi thảo luận kéo dài hơn một tiếng tại trường Hangzhou Yungu (Trung Quốc), ông Jack Ma cùng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Alibaba và Ant Group đã chia sẻ tầm nhìn về tương lai giáo dục trước làn sóng AI.

Jack Ma tại trường Hangzhou Yungu (Ảnh: SCMP).

Nhà sáng lập Alibaba nhấn mạnh tác động của trí tuệ nhân tạo là vô cùng to lớn, song đây chính là thời điểm vàng để giáo dục quay lại với những giá trị nguyên bản nhất.

Thay vì dành quá nhiều thời gian cho việc ghi nhớ kiến thức trong sách giáo khoa một cách máy móc, thế hệ trẻ cần được tạo điều kiện để trau dồi tư duy sáng tạo và khả năng liên tưởng.

Theo Jack Ma, thanh thiếu niên chính là những người nắm giữ hy vọng lớn nhất trong việc thích ứng và thúc đẩy sự chuyển đổi của kỷ nguyên mới.

Đồng quan điểm với Jack Ma, Chủ tịch Alibaba Joe Tsai nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện trong bối cảnh công nghệ lên ngôi.

Ông Tsai cho rằng khả năng đặt ra những câu hỏi đúng đắn và tư duy độc lập sẽ trở thành kỹ năng thiết yếu nhất.

Jack Ma và ban lãnh đạo cốt lõi của Alibaba thảo luận về những thách thức và cơ hội do AI mang lại với các giáo viên ở Hàng Châu (Ảnh: SCMP).

Trong kỷ nguyên mà thông tin có thể được truy xuất tức thời qua AI, sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại sẽ nằm ở cách họ giao tiếp và điều khiển công nghệ.

Khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm cả việc tương tác giữa người với người và giữa người với máy móc, được dự báo sẽ trở thành một trong những kỹ năng quan trọng nhất của tương lai.

Điều này đòi hỏi một sự thay đổi sâu sắc trong phương pháp giảng dạy, nơi giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng tư duy và kỹ năng kết nối cho học sinh.

Sự kiện gây chú ý lớn khi quy tụ đầy đủ những gương mặt quyền lực nhất của “đế chế” Alibaba, bao gồm CEO Eddie Wu Yongming, Giám đốc điều hành mảng thương mại điện tử Jiang Fan, cùng các lãnh đạo cấp cao từ Ant Group như Chủ tịch Eric Jing Xiandong và CEO Cyril Han Xinyi.

Sự hiện diện đông đủ của dàn lãnh đạo chủ chốt cho thấy niềm tin mãnh liệt của tập đoàn vào sự tiến bộ của AI cũng như trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng.

Thông qua việc đối thoại trực tiếp với hàng chục giáo viên, các nhà lãnh đạo Alibaba kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích để ngành giáo dục sẵn sàng đối mặt và tận dụng triệt để những cơ hội mà trí tuệ nhân tạo mang lại.

Nguyễn Hữu Đạt

