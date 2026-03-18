72 trường đại học, giáo dục nghề nghiệp ở TPHCM thuộc diện sắp xếp lại

Theo UBND TPHCM, có 13 trường trung cấp trực thuộc Sở GD&ĐT và 22 trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trực thuộc UBND TP đã thống nhất phương án sắp xếp này.

Việc sắp xếp các trường ĐH, CĐ, TC công lập thuộc thành phố theo nguyên tắc đảm bảo việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng nhu cầu của người dân trong lĩnh vực giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp.

Các đơn vị sau sắp xếp có điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành, được xác định theo các lĩnh vực đào tạo trọng tâm để tập trung đầu tư thiết bị đào tạo tiên tiến, hiện đại, tránh dàn trải.

Việc sắp xếp phải gắn liền với việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, bản sắc, truyền thống của đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt đối với các đơn vị có bề dày lịch sử và có những ngành nghề mang tính truyền thống đặc thù; đảm bảo duy trì và kế thừa các ngành nghề đào tạo mang tính đặc thù, truyền thống lâu đời nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thành phố.

Các trường được giữ lại nguyên trạng khi đảm bảo một trong các tiêu chí như sau: Là đơn vị tự chủ tài chính nhóm 2 trở lên; tổ chức đào tạo khối ngành mà không có đơn vị khác đào tạo; đảm bảo tiêu chuẩn trường CĐ về diện tích đất tối thiểu.

Ở khối ĐH, TPHCM đề xuất giữ nguyên 2 trường là ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Thủ Dầu Một. Riêng Trường ĐH Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào đơn vị này.

Ở khối CĐ, TC, 6 trường CĐ được giữ nguyên gồm: Việt Nam - Singapore; Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Công nghệ Thủ Đức; Kiến trúc - Xây dựng TPHCM và Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Các đơn vị này được giữ nguyên vì đáp ứng các quy định về diện tích đất, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, có uy tín về chất lượng đào tạo và được định hướng xây dựng thành trường chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề.

Bên cạnh đó, TPHCM dự kiến sắp xếp lại 13 trường CĐ và 17 trường TC khác.

Cụ thể:

Tổ chức lại Trường CĐ Y tế Bình Dương trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu vào Trường CĐ Y tế Bình Dương thành Trường CĐ Y tế TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Nghề TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường TC nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và Trường TC nghề Quang Trung vào Trường CĐ Nghề TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường TC Kinh tế Bình Dương vào Trường CĐ Kinh tế TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường TC Trần Đại Nghĩa và Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM thành Trường CĐ Trần Đại Nghĩa.

Tổ chức lại Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường TC nghề Nhân Đạo và Trường TC nghề Bình Thạnh vào Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn.

Tổ chức lại Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trên cơ sở sáp nhập Trường TC Bách Nghệ TPHCM và Trường TC nghề Củ Chi vào Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thành Trường CĐ Nguyễn Trường Tộ.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập trường TC nghề Đông Sài Gòn vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức thành Trường CĐ Kỹ thuật cao TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường TC Thông tin - Truyền thông TPHCM vào Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường TC nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Trường CĐ Giao thông vận tải thành Trường CĐ Giao thông vận tải TPHCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Thủ Thiêm - TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường TC nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường CĐ Thủ Thiêm - TPHCM thành Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh.

Tổ chức lại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường TC Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương vào Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TPHCM.

Hợp nhất Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, Trường TC Nông Lâm Nghiệp, Trung tâm GDNN Nông nghiệp Công nghệ cao thành Trường TC Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM trực thuộc Sở GD&ĐT.

UBND TP không thực hiện sắp xếp đối với 2 trường do doanh nghiệp quản lý là Trường TC Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường TC Suleco.

Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN)-GDTX, TPHCM dự kiến sắp xếp 41 đơn vị hiện hữu thành 37 trường trung học nghề (tương đương cấp THPT).

Việc sắp xếp này giảm 4 đơn vị, gồm 3 trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT, 1 đơn vị là Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới An).

Trong đó, hợp nhất Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn với Trung tâm GDNN-GDTX quận 1 thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn.

Hợp nhất Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDTX tiếng Hoa với Trung tâm GDNN-GDTX quận 5 thành Trường Trung học nghề Chu Văn An.

Đáng chú ý, chức năng GDTX của Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) sẽ được chuyển giao cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn để thành lập Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn.

Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong sau đó sẽ được tổ chức lại để thực hiện dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

34 trung tâm còn lại dự kiến chuyển đổi nguyên trạng thành trường trung học nghề nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý mới. Việc chuyển đổi này sẽ thực hiện sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực.

Để đảm bảo tiến độ, UBND TPHCM đề nghị Bộ GD&ĐT có ý kiến về phương án sắp xếp, thẩm quyền quyết định và thời điểm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.