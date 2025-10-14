Đại học Melbourne dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu tại Australia

Trường tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế khi xếp hạng 37 thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất của Times Higher Education (THE).

So với năm ngoái, thứ hạng của trường đã tăng hai bậc, đưa Đại học Melbourne vượt qua Đại học Sydney và Đại học Monash, củng cố vị trí dẫn đầu trong các cơ sở giáo dục của Australia.

Đại học Melbourne trong top 40 thế giới (Ảnh: The Guardian).

Báo cáo của THE cho biết, Đại học Melbourne thăng hạng nhờ nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Ngoài ra, năm trường đại học khác của Australia cũng góp mặt trong top 100 thế giới gồm: Đại học Sydney (hạng 53), Đại học Monash (hạng 58), Đại học Quốc gia Úc (hạng 73), Đại học New South Wales (hạng 79) và Đại học Queensland (hạng 80).

Các trường được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có chất lượng giảng dạy, năng lực nghiên cứu, khả năng đổi mới sáng tạo và uy tín quốc tế.

Bà Emma Johnston, Hiệu trưởng Đại học Melbourne bày tỏ niềm vui trước kết quả này và nhấn mạnh, nhà trường có đội ngũ giảng viên đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm.

Năm nay, một loạt trường danh tiếng của Anh và khối Ivy League (gồm 8 trường đại học hàng đầu của Mỹ) tiếp tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đại học Oxford giữ vị trí số một suốt 10 năm liên tiếp, trong khi Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Harvard, Đại học Princeton và Đại học Cambridge cùng nằm trong top 5.

Thông tin này được công bố sau khi QS - công ty của Anh chuyên xếp hạng các trường đại học trên thế giới - vinh danh 10 cơ sở giáo dục của Australia lọt vào top 100.

Đại học Melbourne xếp hạng 19, trong khi Đại học Tây Úc, Đại học Adelaide và Đại học Công nghệ Sydney cũng góp mặt.

Thu Trang