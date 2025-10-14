Đại học có 5 người đạt giải Nobel liên tiếp trong 3 ngày

Ngày 6/10, Frederick J. Ramsdell, cựu sinh viên của Đại học California (UC) tại San Diego và Los Angeles (Mỹ), đã được trao giải Nobel Y học nhờ công trình nghiên cứu xác định các tế bào giúp hệ miễn dịch không tấn công vào các tế bào, mô khỏe mạnh của chính cơ thể.

Cựu sinh viên Fred Ramsdell của UC giành giải Nobel Y học năm 2025 (Ảnh: Fred Ramsdell).

Ngày hôm sau, John Clarke (giáo sư danh dự tại UC Berkeley), John Martinis (giáo sư danh dự UC Santa Barbara) và Michel Devoret (giáo sư UC Santa Barbara) được trao giải Nobel Vật lý vì những thí nghiệm đặt nền tảng cho việc vận hành máy tính lượng tử mạnh nhất hiện nay.

Đến ngày 8/10, Omar Yaghi, giáo sư UC Berkeley đạt giải Nobel Hóa học nhờ phát minh ra kiến trúc phân tử siêu hấp thụ, có khả năng loại bỏ chất ô nhiễm khỏi khí quyển hoặc tạo nước uống từ không khí sa mạc khô cằn.

Omar Yaghi của UC Berkeley được trao giải Nobel Hóa học năm 2025 (Ảnh: Elena Zhukova).

“Những giải thưởng này không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là minh chứng cụ thể cho công trình nghiên cứu không ngừng nghỉ tại UC. Đây là nơi tri thức được mở rộng, ranh giới khoa học được thử thách và kết quả nghiên cứu góp phần cải thiện cuộc sống của nhân loại. Tôi vô cùng tự hào khi thấy công trình của họ được ghi nhận”, Hiệu trưởng James B. Milliken chia sẻ.

Giải Nobel Vật lý được trao cho 3 giảng viên của UC (Ảnh: UC).

Giải Nobel là một giải thưởng quốc tế danh giá, được Quỹ Nobel tại Stockholm (Thụy Điển) thành lập từ năm 1901, dựa trên di sản của Alfred Nobel - nhà phát minh và doanh nhân nổi tiếng người Thụy Điển.

Hằng năm, giải thưởng này được trao cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp xuất sắc cho nhân loại trong các lĩnh vực y học, hóa học, vật lý, văn học và hòa bình.

Đến năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đã thiết lập thêm Giải thưởng Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, thường được gọi là Giải Nobel Kinh tế, nhằm mở rộng tôn vinh những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và tư duy kinh tế học.