Cứ 10 học sinh ở Mỹ thì có 6 em thừa nhận bạn học dùng AI để gian lận

Trung tâm nghiên cứu Pew đã thực hiện khảo sát với 1.458 thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi và phụ huynh của họ trong khoảng thời gian từ ngày 25/9 đến 9/10/2025, nhằm đánh giá mức độ sử dụng AI, nhận thức và quan điểm của thanh thiếu niên về tác động của công nghệ này.

Theo kết quả khảo sát, 57% thanh thiếu niên sử dụng chatbot (trợ lý ảo AI) để tìm kiếm thông tin, trong khi 54% dùng để hỗ trợ việc học. Ngoài ra, 47% học sinh sử dụng chatbot cho mục đích giải trí.

Khoảng 40% học sinh dùng chatbot để tóm tắt bài viết, sách hoặc video, cũng như tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh và video. Trong khi đó, khoảng 20% thanh thiếu niên Mỹ sử dụng công cụ này để cập nhật tin tức.

16% dùng để trò chuyện thông thường và 12% sử dụng để nhận hỗ trợ về mặt cảm xúc hoặc lời khuyên từ chatbot. Song đa số học sinh không sử dụng AI cho các mục đích này.

Khảo sát cho thấy chatbot đã trở thành công cụ hỗ trợ học tập quan trọng đối với nhiều học sinh. Cụ thể, 10% thanh thiếu niên sử dụng chatbot để làm toàn bộ hoặc hầu hết bài tập, trong khi 21% sử dụng cho một phần bài tập và 23% sử dụng ở mức độ hạn chế hơn. Khoảng 45% học sinh chưa sử dụng chatbot cho mục đích học tập.

Khi được hỏi về mục đích cụ thể, hơn 40% học sinh cho biết họ dùng chatbot để nghiên cứu tài liệu hoặc giải bài toán, trong khi 35% sử dụng công cụ này để chỉnh sửa bài viết.

Đa số học sinh đánh giá chatbot là hữu ích trong học tập, với khoảng 25% thanh thiếu niên nhận định công cụ này rất hữu ích hoặc cực kỳ hữu ích. Chỉ 3% học sinh cho rằng chatbot không hữu ích.

Bên cạnh lợi ích, việc sử dụng AI cũng làm dấy lên lo ngại về gian lận học tập. Theo khảo sát, 59% thanh thiếu niên thừa nhận việc học sinh sử dụng chatbot để gian lận xảy ra thường xuyên tại trường, trong đó khoảng một phần ba nói điều này xảy ra rất thường xuyên hoặc cực kỳ thường xuyên.

Cứ 10 học sinh ở Mỹ thì có 6 em cho hay học sinh ở trường sử dụng AI chatbot để gian lận ít nhất ở mức độ thỉnh thoảng (Ảnh: Pew Research Center).

Đáng chú ý, trong số những học sinh từng sử dụng chatbot để hỗ trợ học tập, khoảng 76% tin rằng học sinh tại trường họ sử dụng AI để gian lận ít nhất ở mức độ thỉnh thoảng.

Về tác động lâu dài, 36% thanh thiếu niên tin rằng AI sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống cá nhân của họ trong 20 năm tới, trong khi chỉ 15% e ngại tác động sẽ tiêu cực. Tuy nhiên, khi xét trên phạm vi xã hội, tỷ lệ lo ngại tăng lên, với 26% học sinh lo lắng AI sẽ có tác động tiêu cực.

Phần lớn thanh thiếu niên đã quen thuộc với chatbot, với 56% đã nghe nhiều về công nghệ này và 39% đã nghe ở mức độ nhất định.

Tuy nhiên, mức độ tự tin khi sử dụng công nghệ này không đồng đều. Khoảng một phần tư thanh thiếu niên khẳng định họ rất tự tin khi sử dụng chatbot, trong khi khoảng 10% cho hay họ thiếu tự tin hoặc không tự tin.

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, chatbot đang nhanh chóng trở thành một phần trong đời sống học tập của thanh thiếu niên, giúp hỗ trợ học tập và tiếp cận thông tin hiệu quả hơn. Thế nhưng, sự phổ biến của công nghệ này cũng đặt ra thách thức đối với giáo viên và nhà trường, đặc biệt trong việc kiểm soát gian lận và xây dựng quy định sử dụng AI phù hợp.