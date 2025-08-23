Cơ hội nào cho thí sinh “lỡ” nguyện vọng 1?

Toàn cảnh trường Đại học Đại Nam - điểm đến của hơn 45.000 sinh viên (Ảnh: DNU).

“Lỡ” nguyện vọng 1 không có nghĩa là cánh cửa đại học đã khép lại. Ngược lại, đây có thể là thời điểm để thí sinh nhìn lại một cách nghiêm túc về định hướng nghề nghiệp và đưa ra lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp hơn thông qua các đợt xét tuyển bổ sung.

Xét tuyển bổ sung - cơ hội thứ hai cho người chủ động

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau đợt xét tuyển nguyện vọng 1, các trường đại học sẽ công bố chỉ tiêu còn lại và triển khai xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội cho những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, hoặc chưa hài lòng với lựa chọn ban đầu.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những người chủ động. Thí sinh cần theo sát thông báo từ các trường uy tín trên website chính thức, fanpage; lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện tài chính, thay vì chỉ chạy theo xu hướng; tìm hiểu kỹ về chất lượng đào tạo, dịch vụ sinh viên, cơ hội việc làm… trước khi đăng ký.

Đại học Đại Nam - lựa chọn đáng cân nhắc cho thí sinh năng động, thực tế

Thí sinh tìm hiểu và đăng ký xét tuyển vào Đại học Đại Nam (Ảnh: DNU).

Trong số các cơ sở giáo dục triển khai xét tuyển bổ sung, Trường Đại học Đại Nam là một trong những đơn vị nổi bật nhờ sự đầu tư bài bản, định hướng đào tạo thực tiễn và hỗ trợ sinh viên toàn diện.

Một số lợi thế nổi bật tại Đại học Đại Nam:

Đa ngành nghề, đón đầu xu hướng: Với 42 ngành và chương trình đào tạo, nhà trường đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn như: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản trị khách sạn, Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Ngôn ngữ (Anh - Hàn - Trung - Nhật)…

Các ngành tuyển sinh 2025 của DNU năm 2025 (Ảnh: DNU).

Chương trình đào tạo hiện đại, cập nhật: Sinh viên được học tập với chương trình đào tạo hiện đại, gắn với nhu cầu xã hội, ứng dụng AI và công nghệ, trải nghiệm doanh nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường.

Cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 15 tầng, hệ thống phòng thực hành - thí nghiệm chuyên sâu, thư viện điện tử, khu liên hợp thể thao, không gian học tập mở và sáng tạo.

Học đi đôi với hành với hệ thống trang thiết bị thực hành hiện đại (Ảnh: DNU).

Thời gian đào tạo tinh gọn: Chương trình đào tạo linh hoạt, rút ngắn thời gian đào tạo từ 0,5 đến 1 năm (trừ ngành Y khoa), giúp sinh viên ra trường sớm, sẵn sàng bắt nhịp với thị trường lao động.

Sinh viên được trải nghiệm học kỳ quốc tế và kết nối việc làm trước khi tốt nghiệp: Đây là cam kết của nhà trường nhằm đảm bảo sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tự tin hội nhập.

Chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính linh hoạt: Quỹ học bổng 55 tỷ đồng với 17 chương trình học bổng mở rộng giá trị tiếp bước tân sinh viên lên giảng đường.

Môi trường học tập an toàn, năng động, truyền cảm hứng: Sinh viên được học tập trong không gian hiện đại, được tạo điều kiện phát triển kỹ năng mềm, tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và các dự án cộng đồng.

Đời sống sinh viên sắc màu với đa dạng các hoạt động trải nghiệm (Ảnh: DNU).

Lỡ nhịp ở nguyện vọng 1 không đồng nghĩa với thất bại. Ngược lại, đây có thể là cơ hội để thí sinh đánh giá lại chính mình, lắng nghe kỹ hơn điều mình muốn, điều mình cần và điều thị trường đang chờ đợi.

Việc chọn trường không chỉ là chọn một nơi để học, mà là chọn một môi trường để trưởng thành, chọn những người thầy tận tâm, chọn một cộng đồng giúp mình phát triển. Nếu bạn đang cần một nơi như thế, Đại học Đại Nam có thể là lựa chọn đáng giá để bắt đầu lại, một cách mạnh mẽ và đúng hướng.

Đăng ký xét tuyển tại https://xettuyen.dainam.edu.vn/