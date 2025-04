Chuyện ông cụ ngã ra đường nhưng chỉ có một em bé định giúp

Ông cụ 87 tuổi đã tử vong sau khi ngã từ xe đạp điện xuống đường. Chứng kiến sự việc xảy ra trên đường, nhiều người lớn chỉ đứng lại nhìn rồi đi tiếp, họ không hề lại gần tìm cách giúp đỡ ông cụ.

Chỉ có một cậu bé tiến lại gần định giúp đỡ ông cụ, nhưng bị một người lớn đứng gần đó ngăn lại. Theo thông tin từ nhà chức trách sau quá trình điều tra về sự việc, người lớn này đã nói với đứa trẻ: "Có thể người này đang định giở trò ăn vạ đấy".

Chỉ có duy nhất một cậu bé muốn chạy lại giúp ông cụ gặp nạn (Ảnh minh họa: Leoai).

Theo thông tin từ phía gia đình, ông cụ vốn khỏe mạnh và vẫn thường sử dụng xe đạp điện để di chuyển. Tuy nhiên, vào ngày qua đời, ông đột nhiên ngã gục khi đang ngồi trên xe.

Camera an ninh đặt tại hiện trường vụ việc cho thấy một số người đi bộ sau khi chứng kiến ông cụ ngã ra đường có đi chậm lại, nhưng chỉ đứng nhìn một lúc rồi... đi tiếp.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông cụ không được thông tin chính thức. Dù vậy, gia đình ông cụ phẫn nộ trước sự thờ ơ của người qua đường, họ cho rằng chính vì sự thờ ơ, nên ông cụ mới qua đời, vì vậy, họ đệ đơn kiện 10 người trưởng thành đi ngang qua hiện trường vụ việc, đòi khoản tiền bồi thường 140.000 tệ/người (tương đương gần 500 triệu đồng/người).

Vụ việc vừa được đưa ra xét xử tại một tòa án nằm ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tòa án đã bác đơn kiện, với lý do rằng những người qua đường không có va chạm hay gây tổn hại trực tiếp gì đến ông cụ, do đó họ không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Cách hành xử lúc này tùy thuộc vào lương tâm, đạo đức của mỗi người.

Quy định của pháp luật tại Trung Quốc cũng quy định rõ rằng trong những trường hợp xảy ra tai nạn bất ngờ, chỉ những người công tác trong các ngành đặc thù, có hiểu biết, kiến thức nhất định, như cảnh sát, bác sĩ, mới bắt buộc phải có trách nhiệm hỗ trợ người gặp nạn, bất kể họ có đang trong thời gian làm việc hay không.

Vụ việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đây là một sự việc đáng buồn, cho thấy đạo đức xã hội có dấu hiệu xuống cấp. Nhưng cũng có nhiều người cảm thông với sự do dự, ngại ngần của những người qua đường. Những người này sợ bị "ăn vạ", bị "mất tiền oan".

Giáo dục trẻ nhỏ thế nào để giúp người nhưng cũng tự bảo vệ mình?

Xung quanh sự việc này, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi rằng họ nên dạy con như thế nào, để khi con ra ngoài xã hội vừa biết giúp người, nhưng cũng biết cách tự bảo vệ mình.

Câu trả lời là trẻ cần được trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh và hiệu quả. Khi ấy, bản thân con sẽ an toàn hơn, bởi con có khả năng xử lý tốt hơn.

Để giúp con bình tĩnh ứng phó trong những tình huống có tính khẩn cấp, phụ huynh cần đưa ra những bước hành động thực tế (Ảnh minh họa: Leoai).

Để giúp con sẵn sàng trong hầu hết những tình huống có tính khẩn cấp, phụ huynh cần đưa ra những bước hành động thực tế, bao quát những tình huống khác nhau. Phụ huynh cần cùng con xây dựng kế hoạch ứng phó, thực hành sơ cứu cơ bản, thường xuyên gia tăng hiểu biết về những kỹ năng ứng phó cần có.

- Dạy trẻ cách gọi cấp cứu: Hãy bắt đầu từ kiến thức đơn giản nhất, đó là hướng dẫn con về những tình huống cần gọi cấp cứu, cũng như cách gọi ngắn gọn, hiệu quả để có thể cung cấp đầy đủ thông tin, bao gồm thông tin về vị trí, tình trạng người cần được cấp cứu. Khi chưa biết nên hỗ trợ người gặp nạn như thế nào, việc trẻ biết gọi cấp cứu đã là một sự giúp đỡ hiệu quả.

- Cập nhật kiến thức: Phụ huynh hãy chủ động tìm hiểu kiến thức về việc ứng phó trong những tình huống khẩn cấp để truyền đạt lại cho con thông tin chính xác. Nếu con đã đủ lớn, phụ huynh hãy dạy con một số kỹ năng đơn giản như rửa vết thương, băng bó cơ bản, nhận biết dấu hiệu bị sốc nhiệt, mất nước...

- Rèn luyện sự bình tĩnh: Giữ bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn, hành động hiệu quả hơn. Vì vậy, cha mẹ nên thể hiện thái độ điềm tĩnh, kiên nhẫn khi cùng con thảo luận, thực hành ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Phụ huynh cũng cần trấn an trẻ rằng những sự chuẩn bị này là việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho chính trẻ.

Các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước, cách bảo vệ bản thân và người thân tốt nhất chính là chuẩn bị sẵn sàng.

Trang bị cho con kỹ năng ứng phó bình tĩnh và hiệu quả khi đối mặt với tình huống khẩn cấp là điều mà phụ huynh nên thực hiện từ sớm.