Chuyện chưa kể về chàng khiếm thị sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok

Trần Việt Hoàng sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Trưởng thành với đôi mắt mất dần ánh sáng, tân cử nhân ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Fulbright Việt Nam luôn thể hiện quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn.

Ngoài công việc chính là lập trình viên, Hoàng còn thử thách mình với nhiều lĩnh vực, một trong số đó là trở thành nhà sáng tạo trên nền tảng Tiktok.

Trước nền tảng phổ biến hàng đầu có sức hấp dẫn thu hút giới trẻ với hàng triệu tài khoản và giữa vô vàn những thước phim, hình ảnh, kênh Tiktok Hoàng Sáng Tâm của Việt Hoàng nổi lên một cách bình dị với những chia sẻ chân thật của anh.

Gia nhập Tiktok chưa đầy một tháng, với 15 video được đăng tải, kênh Tiktok Hoàng Sáng Tâm đã đạt được gần 351.000 lượt thích và hơn 17.200 lượt theo dõi. Những video được đăng tải liên tiếp lên xu hướng với lượt xem cao ổn định.

Không nhìn thấy không là trở ngại của nhà sáng tạo nội dung

Các kênh Tiktok để có thể lên xu hướng cần có nội dung định hướng xuyên suốt tốt và hình ảnh thu hút sự chú ý người xem. Chính vì vậy mà trong quá trình xây kênh, Việt Hoàng cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Một trong số đó là việc anh không thể tự hoàn toàn biên tập những video của mình mà cần đến người hỗ trợ tìm kiếm và biên tập những hình ảnh phù hợp với video. Dù hậu trường xây kênh có nhiều trở ngại nhưng Việt Hoàng vẫn chăm chỉ ra video hàng tuần và hoàn thành tốt vai trò là nhà sáng tạo nội dung.

Bên cạnh đó việc tự mình trả lời tất cả bình luận trên Tiktok cũng tốn nhiều thời gian của anh. Lượt tương tác của "Hoàng Sáng Tâm" tương đối cao và ổn định so với một kênh Tiktok mới xây thông thường.

Có hàng trăm bình luận mỗi video được đăng tải, để trả lời bình luận trên Tiktok Việt Hoàng cần công cụ hỗ trợ, sau đó, anh sẽ trực tiếp trả lời bình luận của mọi người trên điện thoại hoặc qua bàn phím rời kết nối với điện thoại.

Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của người khiếm thị lại không hề tẻ nhạt và buồn chán như nhiều người tưởng.

Tại kênh Tiktok của mình, anh Việt Hoàng đã đăng tải những video về cách người mù đi bộ, cách họ sử dụng máy tính để làm việc, cách người khiếm thị sử dụng Tiktok, … Những chia sẻ thành thật của anh nhận được nhiều thiện cảm và sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Một trong những video có lượt xem và tương tác nhiều trên kênh với chủ đề "Khi ngủ người khiếm thị sẽ mơ thấy gì?" đã thu hút cộng đồng mạng với gần 754.000 lượt xem và 800 lượt chia sẻ.

Sau mỗi câu chuyện thú vị của Việt Hoàng là câu nói xuyên suốt anh muốn xây dựng kênh của mình "mắt mình mù nhưng tâm mình sáng". Không chỉ ngồi đó và kể chuyện, chàng trai đất Hà Tĩnh này luôn nỗ lực mỗi ngày không chỉ giúp đỡ bản thân mà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội giúp đỡ mọi người.

Truyền tải năng lượng tích cực đến cộng đồng

Chia sẻ về lý do chọn ngành khoa học máy tính, Hoàng cho biết trước hết là vì đam mê với ngành. Khi được trải nghiệm và khám phá về ngành học này, Việt Hoàng đã yêu thích và đạt được những kết quả tốt trong học tập cũng kiếm được thu nhập từ nó.

Nhưng lý do hơn hết là ước muốn giúp đỡ những người khiếm thị có thể dễ dàng sử dụng những thiết bị điện tử hỗ trợ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Ở nước ngoài, có nhiều người theo đuổi ngành khoa học máy tính, tuy nhiên ở Việt Nam không có nhiều người theo học ngành này. Mình nghĩ lý do người khiếm thị chưa dám theo đuổi ngành đến từ những định kiến của xã hội với việc người khiếm thị khó có thể tiếp cận khoa học công nghệ và chính họ cũng chưa có cơ hội tiếp cận với ngành nghề.

Mình muốn theo đuổi ngành khoa học máy tính để truyền cảm hứng cũng như giúp cho người khiếm thị thế hệ sau tiếp cận với máy tính thoải mái, dễ dàng hơn", Trần Việt Hoàng chia sẻ.

Bên cạnh việc đi học, đi làm, hiện tại Việt Hoàng đã hướng dẫn cho 40 người khiếm thị học các khóa học lập trình từ cơ bản đến nâng cao. Việt Hoàng cũng là một trong những người lên ý tưởng và phát triển dự án HNVision - một ứng dụng điện thoại tích hợp AI để hỗ trợ người khiếm thị sử dụng thiết bị gia dụng.

Cũng như việc từng chinh phục thành công "nóc nhà Đông Dương" đỉnh Fansipan, bằng ý chí và sự cố gắng mỗi ngày, Trần Việt Hoàng luôn mang tới những cảm hứng tích cực và những bài học ý nghĩa đã chinh phục cộng đồng mạng với lượt theo dõi ngày một tăng.

Với châm ngôn "không gì là không thể", anh thử sức trong nhiều lĩnh vực để khiếm khuyết về đôi mắt không làm mất đi tinh thần học hỏi và lao động của mình.

Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung Tiktok, Trần Việt Hoàng được nhiều người biết đến là nam sinh với những thành tích học tập xuất sắc và tham gia hoạt động thiện nguyện sôi nổi. Một số thành tích và hoạt động nổi bật của anh có thể kể đến như:

- Giành học bổng 2,2 tỷ đồng của đại học Fulbright năm 2019

- Học bổng The Light From Within từ tổ chức The Light From Within năm 2021;

- Giải Ba cuộc thi Nghiên cứu về văn hóa Việt Nam - khoa Việt Nam học, Đại học Fulbright Việt Nam năm 2021;

- Học bổng và chương trình đào tạo thực tập sinh của tập đoàn Kiểm toán Deloitte năm 2021;

- Học bổng Wheel Card của Doanh nhân Kunho phối hợp với Đại học Fulbright Việt Nam năm 2021, 2022;

- Sáng lập và điều hành dự án Inner Light Việt Nam - đưa các công nghệ hỗ trợ mới nhất đến với người khiếm thị Việt Nam;

- Chủ nhiệm mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam;

- Tình nguyện viên, cố vấn tại "Khát vọng" - Quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn;

- Kết hợp với Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TPHCM) mở lớp dạy lập trình kết hợp.