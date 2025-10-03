Chủ tịch Quốc hội Cuba ấn tượng máy bay không người lái của thầy trò Việt

Ngày 3/10, đoàn đại biểu cấp cao Cuba do ông Juan Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba dẫn đầu đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Đây là sự kiện góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba.

Ông Juan Esteban Lazo Hernández tìm hiểu về máy bay không người lái ứng dụng trong nông nghiệp của thầy trò Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ảnh: N.T).

Với chuyến làm việc này, Đoàn đại biểu Cuba mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam nhằm cải tiến và ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp phục vụ đời sống nhân dân Cuba.

Tại buổi làm việc, đoàn đại biểu cấp cao Cuba và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trao đổi về các định hướng hợp tác chiến lược trong những lĩnh vực viễn thông, năng lượng tái tạo, công nghệ chế biến thực phẩm, nông nghiệp, chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TPHCM chia sẻ, với vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa, khoa học - kỹ thuật của cả nước, TPHCM luôn ý thức trách nhiệm vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Đoàn đại biểu cấp cao Cuba tham quan các thiết bị, máy móc phục vụ cho học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, chính các thế hệ sinh viên sẽ nuôi dưỡng khát vọng học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đóng góp cho đất nước và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Ông Homero Acosta Álvarez, Tổng Thư ký Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, chia sẻ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba cội nguồn từ thế kỷ 19, nhưng được phát triển sâu sắc sau Cách mạng Cuba 1959, gắn với tình cảm và tư tưởng chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Fidel Castro.

Ông Homero Acosta Álvarez nhắc lại lời khẳng định về tình cảm mật thiết giữa hai nước của nhà lãnh đạo Fidel Castro: “Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Người này cũng nhắc thêm, từ những năm 1960-1970, trẻ em Cuba đã được học, được hát về Việt Nam, nhiều trường học tại Cuba mang tên các anh hùng Việt Nam như Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Trỗi…

Đặc biệt, sự kiện còn có phần trình diễn Drone (máy bay không người lái) ứng dụng trong nông nghiệp do thầy trò Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sáng tạo.

Ông Juan Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba bày tỏ sự ấn tượng về các đặc điểm, tính năng, thông số và tỷ lệ hơn 70% thiết bị được sản xuất nội địa của Drone ứng dụng trong nông nghiệp này. Hiện chỉ còn một số động cơ của máy bay không người lái này nhập từ nước ngoài.

Drone (máy bay không người lái) ứng dụng trong nông nghiệp gây ấn tượng với đoàn đại biểu Cuba (Ảnh: Hoài Nam).

Ông Juan Esteban Lazo Hernández nói với thầy trò Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: “Tôi hy vọng, máy bay không người lái này sẽ sớm là sản phẩm 100% do người Việt sản xuất. Và một ngày, các bạn sẽ đưa sản phẩm này đến với Cuba”.