Chính sách mới về máy tính sử dụng cho bài thi SAT

Thông tin này được ông Haike Zhao - Phó Giám đốc khối Quốc tế, Tổ chức College Board - chia sẻ tại hội thảo chuyên sâu về SAT và AP - hai bài thi chuẩn hóa quốc tế đang được sử dụng trong tuyển sinh đại học tại Việt Nam - chiều 13/9 tại Hà Nội .

Theo đó, chính sách mới về máy tính cầm tay sử dụng cho bài thi SAT có hiệu lực từ cuối tháng 8 quy định thí sinh không được mang vào phòng thi các loại máy tính có chức năng CAS - chức năng giúp người dùng có thể rút gọn và phân tích biểu thức, giải phương trình và hệ phương trình, tính đạo hàm… trong các bài toán về đại số, giải thích, tổ hợp.

Thí sinh có thể tự kiểm tra máy tính cầm tay của mình có chức năng CAS hay không bằng cách xem tên model máy. Nếu có chữ "CAS", đó là máy tính không được dùng ở kỳ thi SAT.

Một số loại máy tính cầm tay đã tích hợp sẵn chức năng CAS như: Casio - ClassPad 300, 330, hoặc 400; ClassPad II (fx-CP400); ClassPad fx-CG 500 hoặc fx-CG500; Algebra fx 2.0; tất cả các số model bắt đầu bằng CFX-9970G. Đây là những loại máy thí sinh không được mang vào phòng thi.

Thông tin trên nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, phụ huynh tham gia hội thảo. Bởi số lượng thí sinh thi SAT ngày càng tăng.

Trong các năm 2019-2022, số thí sinh thi SAT tại Việt Nam tăng khoảng 6-17% mỗi năm. Tuy nhiên, tới năm 2023, con số này là 74,4%. College Board ước đoán mức tăng của năm 2024 so với năm 2023 vào khoảng 63%.

Số lượng thí sinh thi SAT tăng đột biến liên quan tới việc ngày càng nhiều trường đại học tại Việt Nam sử dụng kết quả bài thi chuẩn hóa này trong xét tuyển đầu vào.

Khoảng 25 trường đại học tại Việt Nam sử dụng kết quả bài thi SAT trong xét tuyển đầu vào. Đại đa số là trường thuộc khối ngành công nghệ - kỹ thuật, kinh tế - thương mại và quân đội.

Thời điểm phù hợp nhất để thi SAT lần đầu tiên theo ông Haike Zhao nên là cuối lớp 10. Thí sinh không nên đổ tiền ôn SAT sớm hơn, thay vào đó có thể làm quen với bài thi PSAT từ lớp 8, qua nền tảng miễn phí Khan Academy. Ông khuyến khích thí sinh tận dụng các nguồn học liệu miễn phí để tiết kiệm tối đa chi phí ôn thi.

“Các bạn có thể bắt đầu với Khan Academy - ứng dụng cung cấp chương trình ôn tập gồm hàng nghìn câu hỏi luyện, video, bài học và gợi ý để xây dựng các kỹ năng cần thiết. Sau đó, các bạn thi thử trên Bluebook, trải nghiệm bài thi được mô phỏng như thật.

Dữ liệu cho thấy những học sinh dành thời gian học qua Khan Academy và luyện thi mô phỏng trong Bluebook đạt mức cải thiện điểm số đáng kể”, ông Haike Zhao nói.

Đại diện Tổ chức College Board cũng cung cấp thêm một số liệu cho thấy, những thí sinh hoàn thành từ 1 đến 3 bài luyện đầy đủ trên ứng dụng miễn phí Bluebook thường đạt điểm SAT cao hơn từ 25 đến 60 điểm so với các thí sinh không làm bài luyện nào.

Ông Haike Zhao - Phó Giám đốc khối Quốc tế, Tổ chức College Board - chia sẻ với học sinh, phụ huynh và giáo viên về xu hướng tuyển sinh với chứng chỉ SAT và AP (Ảnh: Hoàng Hồng).

Trước băn khoăn của một số học sinh về việc nên học SAT hay AP (chứng chỉ cho phép thí sinh học trước một số môn ở bậc đại học), đại diện IIG, đơn vị tổ chức và cung cấp thông tin chính thống về hai bài thi này tại Việt Nam, chia sẻ: Cần xem xét mục tiêu trước khi lựa chọn.

Nếu SAT được nhiều đại học tại Việt Nam và thế giới chấp thuận thì AP sẽ là lợi thế lớn cho thí sinh có ý định du học Mỹ. Bởi thí sinh sở hữu chứng chỉ AP sẽ được miễn một số tín chỉ bậc đại học tương ứng, số tiền học phí tiết kiệm được có thể lên tới 10.000 USD.

Ngoài ra, những thí sinh có định hướng ngành nghề sớm có thể học AP để phát triển chiều sâu học thuật theo ngành, chuẩn bị sẵn sàng cho đời sống đại học từ rèn tư duy học thuật, kỹ năng nghiên cứu và năng lực học trong môi trường quốc tế.

Số liệu từ College Board, năm 2025, số thí sinh thi AP đã đạt mốc 3,1 triệu người. Số trường có học sinh dự thi AP tăng 13% so với năm trước và tăng 43% trong 5 năm qua.

Hiện tại, Việt Nam chỉ có Đại học Bách khoa Hà Nội xét chứng chỉ AP trong phương thức xét tuyển tài năng.

Ông Tạ Đình Việt Anh - Phụ trách Chương trình quốc tế của IIG, đơn vị được ủy quyền tổ chức thi SAT, AP tại Việt Nam - cho biết từ nay tới cuối năm 2025, kỳ thi SAT còn 6 đợt tổ chức gồm 19/9, 4/10, 24/10, 8/11, 21/11 và 6/12. Do số đợt thi hạn chế, nhiều thí sinh phải đăng ký sớm trước 3-4 tháng để giữ suất thi.

Đối với kỳ thi AP 2026, thời gian mở đăng ký đợt 1 là 24/9-7/11, đợt 2 là 20/11/2025-6/3/2026.