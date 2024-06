Chăm làm thêm, tập tạ đều đặn, nữ sinh Việt vẫn giành điểm tuyệt đối tại Mỹ

Khánh Linh hiện theo học tại Mỹ với hai chuyên ngành Entrepreneurship (Khởi nghiệp) thuộc trường Muma College of Business và ngành Econometrics and Quantitative Economics (Kinh tế lượng) thuộc trường College of Arts and Science.

Hồ Khánh Linh từng là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: NVCC).

Trong suốt 4 kỳ học ở đất nước này cựu nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ này luôn đạt được điểm số tuyệt đối 4.0/ 4.0 và từng lọt vào Dean's List (top 10% sinh viên đạt điểm trung bình môn cao nhất của trường).

Ngoài giờ học, cô gái sinh năm 2004 này tranh thủ làm gia sư ở thư viện trường để hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong trường.

Linh nói được 3 thứ tiếng bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga.

Nhờ những thành tích đáng nể này, Khánh Linh trở thành một trong hai người Việt có tên trong danh sách 25 sinh viên xuất sắc nhất của Muma College of Business năm học 2023-2024.

Từng nhập viện, tốn trăm triệu tiền thuốc cho hành trình chuẩn bị du học

Chia sẻ lý do chọn Mỹ là nơi để gửi gắm ước mơ, Khánh Linh cho rằng theo quan điểm cá nhân, Mỹ là đất nước nhìn nhận con người rất toàn diện.

Khi đánh giá bất kỳ một ứng viên nào, ban tuyển sinh không chỉ chú trọng vào thành tích học thuật mà còn đề cao các hoạt động ngoại khóa. Họ nhìn vào con người của mỗi ứng viên, vào lối sống và cách mỗi cá nhân nhìn nhận thế giới ngoài sách vở.

"Mình đánh giá đây là môi trường giáo dục hướng đến con người toàn diện. Phương châm giáo dục của họ không phải yêu cầu sinh viên học mọi lúc mà cần mỗi người trẻ phát triển thêm các mảng khác. Mình cảm thấy đó là môi trường mình muốn theo đuổi và phát triển trong tương lai", Khánh Linh chia sẻ.

Cô gái sinh năm 2004 này hiện là sinh viên tại 2 trường ĐH tại Mỹ (Ảnh: NVCC).

Giống như nhiều bạn trẻ khi chuẩn bị hồ sơ du học, nữ sinh Việt cũng gặp không ít căng thẳng, thậm chí từng phải nhập viện cấp cứu vì trào ngược dạ dày. Cựu nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ từng bị ngất xỉu trên lớp vì thiếu ngủ, nhịn ăn và mệt mỏi quá mức.

"Trước khi gây mê để chuẩn bị siêu âm nội soi, mẹ mình kể lại: Lúc đó mình nằm trên giường bệnh, câu cuối cùng mình nói trước khi thiếp đi là "Mẹ ơi, con chưa làm xong bài tập Toán". Sau ca mổ, bố mẹ có cầm tay mình và nói "Mẹ xin con đừng học nữa". Vậy nên, lời khuyên của mình là mong mọi người hãy chú ý sức khỏe thể chất và tinh thần", Linh nhớ lại.

Sau một khoảng thời gian dài nhập viện với tiền thuốc chữa trị và bồi bổ lên đến cả trăm triệu đồng, Khánh Linh biết chú trọng sức khỏe hơn bất cứ thứ gì.

Tuy bản thân gặp không ít trở ngại về mặt sức khỏe, cô gái GenZ này vẫn đồng thời chuẩn bị hồ sơ, hoàn thành các bài luận, học tốt các môn trên trường, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa, dành thời gian vẽ tranh sơn dầu để xây dựng Portfolio.

Ý thức được hành trình chạm đến ước mơ nơi "Xứ cờ hoa" là chặng đường rất khó khăn, Linh cho rằng chính nhờ sự kỷ luật đã giúp cô kiên trì đến cùng.

Hồ sơ du học của Khánh Linh không chỉ nổi bật với thành tích học tập trong suốt ba năm học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, các chứng chỉ tiếng Anh mà còn với các thành tích về hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi lớn nhỏ.

Với thành tích học tập xuất sắc, Khánh Linh có vinh dự được góp mặt trong Dean's List - top 10% sinh viên đạt điểm trung bình môn cao nhất của trường (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, dù ngành học không liên quan gì đến nghệ thuật hay hội họa, nên portfolio (bộ tổng hợp các tác phẩm từng thực hiện, đoạt giải hoặc ghi dấu ấn) không bắt buộc có trong bộ hồ sơ du học.

Thế nhưng cô gái 10x vẫn đầu tư chỉn chu và Linh cho rằng đây là một điểm cộng lớn vì các trường đại học Mỹ rất thích các học sinh có tài năng.

Và chính nhờ sự kiên trì, kỷ luật đã giúp cô gái đến từ Hà Nội nhận được thư mời nhập học từ 11 trường đại học khác nhau, trong đó, có trường đưa ra mức học bổng lên đến 40.000 USD/ năm (khoảng hơn 970 triệu đồng).

"Hãy đi ra ngoài, học ít lại, nhìn cuộc đời nhiều hơn"

Đi du học không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, đặc biệt khi mới đặt chân sang một đất nước hoàn toàn xa lạ. Phải tự thuê nhà, sắp xếp đồ đạc, đối mặt với rào cản về văn hóa, đi bệnh viện giữa đêm một mình… là những điều cô gái GenZ sẽ không bao giờ có thể quên.

"Mặc dù trước đó mình đã thuê chung cư ở riêng từ năm lớp 10, thế nhưng khi đi sang hẳn một đất nước mới, quãng đường về nhà sẽ không chỉ còn một tiếng mà đã là cả một chuyến bay. Đó là khi mình hoàn toàn tách rời ra khỏi bố mẹ. Đi đến một đất nước mới, điều gì cũng phải tự làm", Linh chia sẻ.

Từng phải nhập viện trong thời gian chuẩn bị hồ sơ du học, Linh ý thức được vấn đề sức khỏe. Hiện mỗi tuần cô dành ra 4-5 buổi để tập tạ (Ảnh: NVCC)

Thế nhưng cô cảm thấy vô cùng biết ơn vì chính nhờ chặng hành trình đầy rẫy khó khăn đó đã giúp bản thân học được cách sống tự lập. Tại Mỹ, Linh cũng dần gặp gỡ và quen biết thêm nhiều bạn bè quốc tế.

"Mình có bạn bè từ khắp mọi nơi trên thế giới. Họ giới thiệu cho mình và kể cho mình về lịch sử, văn hóa đất nước và ăn đồ ăn nước họ", Linh tâm sự.

Có lẽ bài học nữ sinh rút ra được nhiều nhất là khả năng tự học và quản lý tốt thời gian.

Trái với nhiều người luôn cố gắng tận dụng học mọi lúc bất kể thời gian, Khánh Linh ưu tiên việc quản lý tốt năng lượng bởi nữ sinh Việt cho rằng mỗi người không thể có thêm thời gian ngoài 24 tiếng như nhau nhưng chúng ta có thể có thêm năng lượng.

Vì vậy, 10x luôn cố gắng cân bằng ba yếu tố "ăn - ngủ - tập" để có sức khỏe tốt. Cô luôn đảm bảo đạt đến sự cân bằng trong dinh dưỡng, ngủ đủ tám tiếng và đi tập tạ 4-5 buổi một tuần.

Portfolio thể hiện sở thích và khả năng vẽ tranh từng giúp cô giành 11 học bổng từ các trường ĐH của Mỹ (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ bí quyết để luôn duy trì bảng điểm ở mức 4.0/ 4.0, cô khuyên các sĩ tử trước mỗi kỳ thi nên xây dựng thời gian biểu cụ thể, chủ động loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng, tập trung nắm chắc kiến thức đến 80% rồi mới bắt đầu luyện đề.

Cô tâm sự: "Đừng chỉ học, hãy đi ra ngoài trải nghiệm và sống hết mình cho hiện tại và tương lai. Một cuộc sống chỉ có học và làm việc sẽ không còn là cuộc sống nữa".

"Sống hết mình cho hiện tại không phải bản thân làm điều gì đó ngày hôm nay. Nếu phải làm điều gì đó mà không nghĩ đến hậu quả thì đó không phải sống cho hiện tại mà đó là sống vô trách nhiệm.

Sống cho hiện tại là đảm bảo quyết định của mình sẽ khiến cho mình cảm thấy như thế nào vào ngày hôm sau. Hãy đi ra ngoài, học ít lại, nhìn cuộc đời nhiều hơn.

Đi nhiều hơn, gặp nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Hãy thử tất cả những gì bản thân muốn thử", Linh khẳng định.