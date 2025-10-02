Cây xà cừ cao hơn 20m đổ trong trường học ở Đồng Nai

Ngày 2/10, Trường Tiểu học Tam Hiệp A (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) báo cáo vụ cây xà cừ gần 30 năm tuổi bật gốc trong khuôn viên trường.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 1/10, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm cây xà cừ cao hơn 20m, đường kính hơn 1m bật gốc, đổ xuống sân trường. Rất may thời điểm này không có học sinh, chỉ một ô tô bị hư hỏng. Nhiều giáo viên, phụ huynh đang trang trí Trung thu trong các phòng học nên an toàn.

Hiện trường cây xà cừ bật gốc trong sân Trường Tiểu học Tam Hiệp A (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngay sau sự việc, nhà trường báo UBND phường Tam Hiệp, tổ chức dọn dẹp, trả lại sân phục vụ dạy học.

Bà Nguyễn Thị Kim Tân Trang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong sân còn khoảng 20 cây xà cừ và dầu đã trồng hơn 20 năm, có nguy cơ ngã đổ. Trường đã kiến nghị UBND phường cho phép cắt tỉa tán cây, gia cố gốc để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Tối 1/10, nhiều phường trung tâm TP Biên Hòa như Trấn Biên, Trảng Dài, Tân Triều, Tam Hiệp, Long Bình có mưa lớn kèm gió mạnh. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, những ngày tới khu vực tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập úng đô thị.