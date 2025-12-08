Cầm hồ sơ dày đặc chữ đi xin việc, sinh viên nhận bài học đắt giá

Sinh viên được chuyên gia tư vấn xây dựng hồ sơ năng lực (CV) ghi điểm với nhà tuyển dụng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cú "trượt chân" ngay vòng hồ sơ

Ngày hội việc làm kết hợp chương trình “Một ngày là sinh viên Luật” của Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức ngày 7/12 thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên đến tìm hiểu ngành nghề, cơ hội thực tập, việc làm.

Tại khu vực tư vấn thực chiến hồ sơ năng lực (CV), sinh viên xếp hàng dài để được chuyên gia nhân sự, nhà tuyển dụng chỉnh sửa CV.

Trong hàng dài sinh viên chờ đến lượt, Tiểu My* xuất hiện với CV dày đặc chữ trình bày trong 2 trang A4.

Trong trang giấy này, nữ sinh liệt kê hàng loạt hoạt động đã tham gia suốt từ năm đầu đại học đến nay.

Thế nhưng, thay vì đánh giá cao, đại diện doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ, CV này khiến người đọc “hoa cả mắt" và không thể cô đọng được bất kỳ thông tin cốt lõi nào.

“Các thông tin liệt kê quá nhỏ lẻ mà không có điểm nhấn, không phục vụ gì cho công việc", một chuyên gia nhân sự nhận định. Vị này khuyên ứng viên cần cân nhắc mục đích khi đưa các hoạt động kỹ năng, ưu tiên những sự kiện có sự công nhận, bằng cấp, giải thưởng, tuyên dương…

Đây là lỗi phổ biến mà không ít sinh viên mắc phải. Vì thế, dù có thành tích học tập và rèn luyện rất tốt nhưng các bạn trẻ lại không tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng vì không biết cách chắt lọc thông tin.

Trái ngược với chiếc CV 2 trang gây "hoa mắt", Huỳnh Đăng Khoa, sinh viên năm 4 chuyên ngành Luật, đã cố gắng tinh gọn hồ sơ năng lực chỉ còn một trang A4, trình bày thoáng đãng, dễ nhìn.

“Em nghĩ là có rất nhiều hồ sơ gửi đến, mình phải làm sao để CV nổi bật nhất trong số còn lại, để nhà tuyển dụng có thể đọc được những thứ cô đọng nhất và gây ấn tượng”, Đăng Khoa chia sẻ.

Huỳnh Đăng Khoa (bên phải) trao đổi cùng bộ phận nhân sự, tư vấn đến từ các doanh nghiệp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nam sinh tự tin với hồ sơ của mình vì trong khoảng thời gian qua, cậu đã rèn luyện bản thân rất nhiều, có kinh nghiệm đi thực tập sớm, đạt một số giải thưởng trong trường cũng như làm nghiên cứu khoa học.

Tại lớp học thực chiến hồ sơ năng lực này, các chuyên gia nhân sự chỉ ra những sai lầm "mất điểm" khác mà sinh viên thường gặp là sử dụng hình ảnh thiếu chuyên nghiệp, ảnh chụp dạng "tự sướng" hoặc hình ảnh quá trẻ trung, thiếu nghiêm túc.

Một số CV cơ bản đáp ứng đủ, nhưng lại mắc lỗi như chữ quá nhỏ, không ghi địa chỉ liên lạc hoặc bố trí sai chỗ.

Trò chuyện với chuyên gia, nhiều sinh viên "vỡ lẽ" khi cầm trên tay hồ sơ xin việc được đầu tư kỹ lưỡng nhưng lại mắc lỗi cơ bản.

Theo gợi ý của các chuyên viên nhân sự, CV lý tưởng nên được chọn lọc thông tin, cố gắng trình bày điểm mạnh chỉ trong 1 tờ A4. Ứng viên cần hiểu rõ bản thân, chọn chất liệu phù hợp để làm nổi bật và ấn tượng, trả lời được câu hỏi: “Tôi muốn chứng minh điều gì?”.

Năng lực thực sự và phẩm chất: Yêu cầu "ngầm" của nhà tuyển dụng

Nếu CV giúp bạn vượt qua vòng loại, thì phẩm chất và kỹ năng mềm là yếu tố quyết định cơ hội thực tập, làm việc.

Theo Luật sư Lê Xuân Lộc, Giám đốc Sở hữu trí tuệ, Công ty Luật TNHH T&G, các công ty rất coi trọng sự năng động. Sự năng động này được thể hiện ngay từ cách ứng viên xây dựng CV và phong phú trong quá trình hoạt động.

Theo ông Lộc, dù AI có thể giúp tạo CV nhanh nhưng ứng viên không được bỏ qua yếu tố cẩn thận và chỉn chu. Một CV tốt không phải CV dài, mà là CV nhấn đúng điểm, trình bày sáng rõ và phản ánh sự chuyên nghiệp.

Một trong những điểm tạo ấn tượng mạnh với doanh nghiệp là việc sinh viên thực tập sớm ở nhiều đơn vị khác nhau, thể hiện quá trình trải nghiệm đa dạng.

Bên cạnh đó, khả năng ngoại ngữ, từ ngữ pháp đến giao tiếp, là yếu tố bắt buộc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Luật sư Lê Xuân Lộc trao đổi cùng sinh viên (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Luật sư Lộc chỉ ra 3 điểm trừ lớn khiến ứng viên bị loại là thiếu tự tin, không tìm hiểu về công ty và thiếu chỉn chu, không đúng giờ.

Ông phân tích, việc tìm hiểu kỹ trước khi đến phỏng vấn thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và động lực thực sự của ứng viên. Mặt khác, đến muộn giờ hoặc ăn mặc thiếu cẩn thận, tạo ấn tượng không tốt ngay từ đầu.

Trước câu hỏi nhà tuyển dụng có quan tâm xếp loại bằng cấp và “xuất thân" trường học hay không, ông Lộc thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi có quan tâm ứng viên đến từ trường nào, có bằng cấp từ trường uy tín là một lợi thế và tạo cảm tình ban đầu. Nhưng điều đó không phải yếu tố quyết định. Cuối cùng, chúng tôi đánh giá bằng năng lực thật và phẩm chất”.

Theo vị giám đốc, ứng viên cần tự tin, nhưng cũng phải cởi mở để thông qua quá trình trao đổi và phỏng vấn, biết rõ hơn về tầm nhìn, tham vọng và năng lực thực tế của chính mình.

Nhà trường, chuyên gia hỗ trợ sinh viên chuẩn bị bước vào thị trường lao động (Ảnh: Huyên Nguyễn).

PGS.TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, chia sẻ việc kết nối học sinh, sinh viên với nhà trường, doanh nghiệp sẽ đem đến bức tranh toàn diện về định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT và hỗ trợ sinh viên chuẩn bị bước vào thị trường lao động.

Việc này tạo ra một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, gắn kết giữa học thuật, trải nghiệm và nghề nghiệp, đồng hành cùng người học từ lựa chọn ngành nghề đến khi gia nhập thị trường lao động chất lượng cao.

* Tên sinh viên đã được thay đổi