Sở GD&ĐT TPHCM 13 năm không nhận hoa dịp 20/11, loạt trường hưởng ứng

Mới đây, Sở GD&ĐT TPHCM thông báo về việc sẽ không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Sở GD&ĐT TPHCM thông báo về việc từ chối nhận hoa, quà, tiếp khách vào dịp 20/11.

Bức tranh của một học sinh ở TPHCM vẽ tặng cô giáo dịp 20/11 (Ảnh: Hoài Nam).

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc này nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước được đơn vị này duy trì nhiều năm qua.

Ngoài Sở GD&ĐT TPHCM, Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng thông báo không tổ chức đón tiếp và không nhận hoa chúc mừng dịp 20/11 để tránh hình thức, lãng phí. Đặc biệt, năm nay trong bối cảnh nhiều địa phương trong cả nước bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Sở khuyến khích các trường thực hiện theo để dành thời gian, nguồn lực tập trung cho công tác giảng dạy và các hoạt động chuyên môn.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn, thay vì những lẵng hoa chúc mừng, các đơn vị có thể quan tâm, động viên đội ngũ thầy cô và các trường bị ảnh hưởng do bão lũ bằng sự giúp đỡ về trang thiết bị giảng dạy, sách vở.

Ở quy mô trường học, ngay từ những ngày đầu tháng 11, hàng loạt trường học đã lên tiếng về việc từ chối nhận hoa nhân dịp Ngày Nhà giáo, mong muốn đổi sang những món quà thiết thực, ý nghĩa.

Từ đầu tháng 11, Trường tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đăng thông báo rộng rãi trên fanpage, website nhà trường về việc ngày 20/11 trường xin không nhận hoa, mong được đổi thành sách, tập cho học sinh.

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) mong muốn có thể được đổi hoa, quà thành sách, tập hoặc bánh kẹo làm phần thưởng động viên học trò.

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, TPHCM tổ chức những hoạt động đơn giản, vui tươi vào dịp 20/11 (Ảnh: Hoài Nam).

Việc không nhận hoa vào dịp 20/11 đã thành nếp truyền thống tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông, TPHCM.

Phụ huynh đã quen với văn hoá của trường nên thay vì tặng hoa, phụ huynh sẽ gửi tặng những món quà thiết thực cho học sinh như thẻ bảo hiểm, sách vở, đồ dùng học tập…

Một số trường như Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Trưng Vương thông báo không nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Các trường này mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp có thể chuyển chi phí tặng hoa thành kinh phí hỗ trợ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.