BUV đưa hai thế kỷ tinh hoa giáo dục Manchester về Việt Nam

Đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới ở Đông Nam Á, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược với các đại học hàng đầu tại Anh. Từ năm 2026, BUV trở thành đối tác cấp bằng của Đại học Manchester Metropolitan (MMU) với 5 chương trình đào tạo mới.

Trải qua hơn 200 năm lịch sử, Đại học Manchester Metropolitan gắn liền với các bước nhảy vọt của thành phố Manchester - đầu tàu quốc gia về sáng tạo, công nghiệp và giáo dục.

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV (thứ tư từ phải qua) và ông Matt Dean, Giám đốc Quan hệ Quốc tế, Đại học Manchester Metropolitan (thứ tư từ trái qua) ký kết hợp tác (Ảnh: BUV).

Đại học Manchester Metropolitan xếp hạng Vàng trong Khung đánh giá chất lượng giảng dạy (TEF Gold) - mức cao nhất tại Vương quốc Anh. Trường Kinh doanh của Đại học Manchester Metropolitan đạt chứng nhận “Tam vương miện” (Triple Crown Accreditation) - danh hiệu chỉ 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới sở hữu sau khi vượt qua ba vòng kiểm định khắt khe về đào tạo học thuật, kỹ năng thực tiễn và cơ hội kết nối quốc tế.

“Bảo chứng” chất lượng này đảm bảo 3 lợi ích vượt trội cho sinh viên. Một là nền tảng học thuật vững chắc đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp hội Phát triển các Trường Kinh doanh bậc đại học Mỹ (AACSB). Hai là kỹ năng thực tiễn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp toàn cầu được Hiệp hội các chương trình MBA Anh (AMBA) công nhận. Ba là cơ hội kết nối quốc tế và hợp tác doanh nghiệp theo chuẩn của Hệ thống Cải tiến Chất lượng Châu Âu (EQUIS).

Trường Nghệ thuật - Manchester School of Art trực thuộc Manchester Metropolitan có tuổi đời gần 190 năm, cũng được xếp hạng Top 51-100 thế giới trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế theo tổ chức xếp hạng đại học quốc tế QS.

Hai lựa chọn bằng quốc tế chất lượng

MMU hợp tác cùng BUV cung cấp 5 chương trình đào tạo sau thẩm định, bao gồm:

Bậc Cử nhân: Tài chính Ngân hàng, Thiết kế Đồ họa, Kinh doanh số và Công nghệ sáng tạo, Minh họa với Hoạt hình.

Bậc Thạc sĩ: Quản lý Kinh doanh Quốc tế.

Năm chương trình đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động toàn cầu, kết hợp giữa tiêu chuẩn học thuật khắt khe của Đại học Manchester Metropolitan, và môi trường học tập chuẩn 5 sao tại BUV. Sự cộng hưởng này trau dồi cho sinh viên không chỉ trở thành chuyên gia, mà còn có khả năng tư duy, sáng tạo để bứt lên vị trí dẫn dắt.

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV giới thiệu về đối tác cấp bằng và chương trình học mới trong Ngày hội Thông tin BUV (Ảnh: BUV).

Các chương trình được thiết kế theo mô hình song bằng, cho phép sinh viên linh hoạt lựa chọn phù hợp với tài chính và định hướng.

Với lựa chọn bằng do BUV cấp, sinh viên được đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn Anh, song hành với bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Với lựa chọn bằng kép, sinh viên sẽ cùng lúc nhận hai bằng từ BUV và MMU. Bằng cấp từ MMU được công nhận tại hơn 100 quốc gia, tạo thuận lợi khi xin việc quốc tế, học cao học tại nước ngoài.

Đối tác xuất sắc

"Đại học Manchester Metropolitan tìm kiếm những đối tác xuất sắc trên toàn thế giới. Nổi bật trong đó, BUV sở hữu nhiều giá trị tương đồng. Các chương trình của Đại học Manchester Metropolitan được giảng dạy tại Việt Nam sẽ cùng thiết lập với các chương trình tại Manchester. Đây là cơ hội để sinh viên được thụ hưởng chất lượng giáo dục theo chuẩn Anh ngay tại Việt Nam”, ông Matt Dean - Giám đốc Quan hệ Quốc tế của MMU - cho biết.

Theo ông Dean, Việt Nam là điểm đến quan trọng kế tiếp trong lộ trình toàn cầu hóa của Đại học Manchester Metropolitan. Bên cạnh tốc độ phát triển kinh tế nhanh bậc nhất, mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và nước Anh cũng là yếu tố thuận lợi. Sự hợp tác giữa Đại học Manchester Metropolitan và BUV được hy vọng sẽ góp phần thắt chặt mối giao hảo này.

Sinh viên được thụ hưởng uy tín thương hiệu và chất lượng đào tạo đẳng cấp quốc tế từ Manchester Metropolitan, trong môi trường theo chuẩn QS 5 sao quốc tế của BUV (Ảnh: BUV).

Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV cho biết: "BUV đặt tiêu chuẩn xuất sắc làm nền tảng cho mọi hoạt động. Tầm cao mới trong hợp tác với MMU là bước tiến tự nhiên trong chiến lược mở rộng danh mục chương trình đào tạo chất lượng cao của BUV”.

Theo đó, Đại học Manchester Metropolitan mang đến những chương trình đào tạo không chỉ có nền tảng học thuật vững chắc, mà còn có tinh thần đổi mới và thực tiễn.

Học bổng Manchester

BUV và MMU phối hợp kiến thiết chương trình Học bổng Manchester hỗ trợ 50% học phí cho tất cả sinh viên đăng ký 5 chương trình đào tạo mới trong năm đầu tiên ra mắt, áp dụng cho cả hai lựa chọn đơn bằng và song bằng.

Học bổng Manchester làm phong phú thêm hệ thống học bổng đa dạng của BUV được xây dựng dựa trên triết lý “Trao quyền cho thế hệ bản lĩnh kế tiếp”, tạo cơ hội công bằng cho mọi học sinh tài năng.

12 hạng mục học bổng tạo cơ hội công bằng cho học sinh tài năng. Quỹ học bổng năm 2026 trị giá hàng trăm tỷ đồng tiếp tục phát huy cam kết vì tương lai Việt Nam, khẳng định vị thế một trong những quỹ học bổng có tầm ảnh hưởng.

Học bổng Manchester làm phong phú thêm hệ thống học bổng đa dạng của BUV, tiếp tục được trường phát huy trong niên học 2026 (Ảnh: BUV).

Chương trình đào tạo liên tục được mở rộng, cùng đổi mới về cơ sở vật chất, công nghệ và hợp tác quốc tế, BUV tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối quan trọng, mang giáo dục Anh chất lượng cao đến gần hơn với sinh viên Việt Nam, góp phần đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai có tầm nhìn toàn cầu và trái tim bản lĩnh.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín trên thế giới.

Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên dễ có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Tìm hiểu thêm về các chương trình đào tạo mới tại https://www.buv.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/