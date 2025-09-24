Bữa cơm sinh viên 20.000 đồng và bài toán xoay xở nơi thành phố lớn

Gánh nặng ăn ngoài tiệm và nỗi lo không đảm bảo vệ sinh

Bước vào giảng đường đại học, nhiều tân sinh viên lần đầu tiên đối mặt với cuộc sống tự lập, khi chi phí ăn uống là một trong những khoản "sốc" nhất.

Bảo An, sinh viên năm nhất của Đại học Quốc gia TPHCM, chia sẻ: "Lúc ở nhà, mẹ lo cho tất cả nên mình không biết một bữa ăn bao nhiêu tiền. Lên đây rồi mới thấy, một suất cơm bụi đã 25.000-30.000 đồng, chỉ có vài miếng thịt và ít rau. Ăn ngoài tiệm vừa không đảm bảo vệ sinh, lại nhanh ngán".

Tâm lý ngại nấu nướng, không có không gian riêng hoặc chỉ đơn giản là thiếu các thiết bị cơ bản như bếp, nồi cơm điện… khiến nhiều bạn trẻ như Bảo An phải chấp nhận bữa cơm tiệm, dù biết rằng "vừa tốn kém, vừa không ngon".

Quốc Anh, sinh viên năm 3 Trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, đồng tình: "Hồi năm nhất, một suất cơm chỉ 20.000-25.000 đồng, nhưng giờ đã tăng thêm 5-10.000 đồng/suất. Chất lượng thì không đổi mà suất cơm thêm trước đây miễn phí, giờ cũng phải trả 2.000-3.000 đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng cũng khiến mình “ngại” hơn khi xin thêm".

Một suất cơm ngoài quán giá 35.000 đồng chỉ được chọn 1 món mặn và chút rau (Ảnh: Phương Thảo).

Đây là thực tế chung của rất nhiều sinh viên, đặc biệt là những bạn ở ký túc xá hoặc phòng trọ không cho phép nấu ăn. Họ buộc phải chấp nhận "cuộc sống ăn ngoài", dù luôn canh cánh nỗi lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực đơn lặp đi lặp lại cũng khiến nhiều bạn sinh viên nhanh ngán, mất cảm giác ngon miệng. Thực tế này cho thấy, dù cố gắng tiết kiệm nhưng cuộc sống "ăn ngoài" vẫn luôn là một gánh nặng đối với những sinh viên xa nhà, buộc họ phải tìm cách xoay xở để vượt qua.

Bữa cơm tự nấu: Giải pháp kinh tế và điểm tựa tinh thần

Trước gánh nặng của việc ăn ngoài tiệm, nhiều sinh viên đã tìm đến giải pháp tự nấu ăn để chủ động hơn trong chi tiêu và đảm bảo chất lượng bữa cơm.

Tâm Tâm, sinh viên năm 2, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, chia sẻ: "Mình quen cơm nhà rồi, ăn cơm tiệm nhanh ngán và tốn kém lắm. May mắn là ba mẹ ở quê hay gửi gạo, cá khô, thịt kho... nên mình chỉ cần mua thêm rau, trứng”.

Nhiều sinh viên ưu tiên đi chợ để tận tay lựa từng loại thực phẩm tươi ngon (Ảnh: Phương Thảo).

Chỉ với 20.000 đồng, Tâm Tâm đã có thể mua một bó rau 5.000 đồng, thêm quả trứng hoặc miếng đậu hũ. Nhiều hôm, cô còn mua thêm cà chua, dưa leo để ăn kèm.

"Gạo quê, cá khô rim và một đĩa rau, một đĩa đậu hũ chiên cũng đủ thấy như bữa cơm ở nhà", cô nói.

Với cùng một số tiền, chất lượng bữa ăn tự nấu tốt hơn hẳn, lại đảm bảo vệ sinh. Hơn nữa, việc này còn giúp nữ sinh tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

Ngoài việc lên thực đơn, nhiều sinh viên còn trở thành những "chuyên gia" săn khuyến mãi để giảm thiểu chi phí. Quốc Tuấn, sinh viên năm tư, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là một ví dụ.

Với lịch học và đi làm thêm dày đặc, Tuấn thường về trễ, cũng là lúc các siêu thị, cửa hàng tiện lợi bắt đầu giảm giá.

"Cứ tầm chiều tối là mình canh khuyến mãi, rau thịt giảm nửa giá. Mình mua về nấu ăn liền nên không sợ hỏng hay để lâu bị mùi. Hơn nữa, những sản phẩm này vẫn còn hạn sử dụng nên mình rất yên tâm”, Tuấn chia sẻ.

Rau muống luộc, thịt kho – bữa cơm quen thuộc của nhiều bạn trẻ xa nhà (Ảnh: Phương Thảo).

Với Tuấn, việc nấu ăn không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là cách để giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài. Bữa cơm tự nấu trở thành "điểm tựa" tinh thần, nơi mỗi sinh viên có thể tự chăm sóc bản thân, tìm thấy sự chủ động và thoải mái trong cuộc sống xa nhà.

Nhìn vào bữa cơm 20.000-30.000 đồng của sinh viên, có thể thấy đó không chỉ là cách để tồn tại trong thời bão giá, mà còn là “bài học” thực tế về tự lập. Từ việc đi chợ, săn hàng khuyến mãi, nấu nướng, mỗi sinh viên dần hình thành thói quen chi tiêu hợp lý và kỹ năng sống – một hành trang cần thiết.

Phương Thảo