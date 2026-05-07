Thí sinh chọn thi tốt nghiệp môn công nghệ công nghiệp tăng 200%

Số liệu do Bộ GD&ĐT công bố, môn công nghệ - định hướng công nghiệp (gọi tắt là công nghệ công nghiệp) có 7.402 thí sinh đăng ký dự thi. Mặc dù vẫn là môn có ít thí sinh đăng ký nhất trong 10 môn tự chọn, con số này cao gấp 3 lần năm 2025, tương đương tăng 204%.

Năm ngoái, cả nước chỉ có 2.428 thí sinh đăng ký thi môn này.

Tin học cũng là môn thi ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ với mức tăng 2,4 lần, tương đương 142%. Năm ngoái, số thí sinh thi tin học chỉ có 7.716, còn năm nay là 18.691.

Số thí sinh đăng ký thi môn công nghệ nông nghiệp cũng tăng 1,4 lần, tương đương 41,4%, từ 21.962 thí sinh của năm 2025 lên 31.091 thí sinh của năm 2026

Xu hướng này cho thấy sự dịch chuyển lựa chọn môn thi theo hướng thực tiễn và dễ kiểm soát điểm số hơn. Ba môn nói trên là ba môn hoàn toàn không có điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Bên cạnh đó, sự gia tăng của các tổ hợp mới có môn tin học và công nghệ cũng là lý do khiến nhiều thí sinh chuyển từ các môn truyền thống sang nhóm này.

Ở chiều ngược lại, có 3 môn thi giảm mạnh số thí sinh đăng ký, lần lượt là địa lý (giảm hơn 45.000 thí sinh, tương đương 9,18%), ngoại ngữ (giảm hơn 17.000 thí sinh) và sinh học (giảm hơn 2.000 thí sinh).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu sĩ tử, trong số này có hơn 63.800 thí sinh tự do, cao nhất từ trước đến nay.

Quy chế tuyển sinh đại học năm nay cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Thí sinh bắt buộc phải đạt 15 điểm mới có cơ hội xét tuyển đại học. Số nguyện vọng tối đa mà thí sinh được đăng ký là 15. Điểm cộng tối đa cho IELTS là 1,5 điểm. Với riêng nhóm ngành Sư phạm, thí sinh bắt buộc phải đặt nguyện vọng từ 1-5.