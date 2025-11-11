Bí thư Hà Nội hứa giải quyết nhanh mọi kiến nghị của thầy cô giáo

Giáo dục thủ đô phải tiên phong, gương mẫu đi đầu

Sáng 11/11, tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu thủ đô năm 2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của Hà Nội, chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển lâu dài của thủ đô.

Với chủ trương giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, Thành ủy sẽ sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, tạo mọi điều kiện để ngành giáo dục thủ đô phát triển bứt phá. Thành phố cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy cô yên tâm công tác, cống hiến và sáng tạo.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục thủ đô (Ảnh: H.Cường).

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh thêm: “Những khó khăn các thầy cô phản ánh và kiến nghị chúng tôi sẽ giải quyết nhanh nhất, không né tránh bất kỳ vấn đề nào”.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tri ân đội ngũ thầy cô giáo thủ đô - những người đang ngày đêm “gieo hạt tri thức, ươm mầm nhân cách” cho thế hệ tương lai.

Ông ghi nhận những kết quả nổi bật mà ngành giáo dục Hà Nội đạt được trong thời gian qua, như mạng lưới trường lớp được đầu tư phát triển; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao nhất trong hơn 20 năm; nhiều học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn…

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, một thủ đô văn minh, tiên tiến phải có nền giáo dục tiên tiến. Ông đề nghị ngành giáo dục Thủ đô rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị ngành giáo dục phối hợp tham mưu thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai học 2 buổi/ngày trên phạm vi toàn thành phố.

Đặc biệt, người đứng đầu thủ đô đề nghị giáo dục Hà Nội tiên phong trong việc triển khai thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Nhắn nhủ riêng các thầy cô giáo, Bí thư Hà Nội bày tỏ mong muốn mỗi thầy cô sẽ không ngừng học hỏi, đổi mới, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi học trò.

"Dù khó khăn, gian khổ với áp lực công việc nặng nề, mỗi tập thể, cá nhân hãy đoàn kết phấn đấu bằng tình cảm và trách nhiệm để trở thành những nhà giáo mẫu mực, xứng đáng với vinh dự và nghề nghiệp cao quý”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Hà Nội sẽ đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn thế giới 2026

Theo báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Hà Nội hiện có gần 3.000 trường mầm non và phổ thông, 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 2,3 triệu học sinh và 140.000 giáo viên. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%. Trong năm 2025, thành phố đã xây mới và đưa vào sử dụng 43 trường học.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế khi học sinh Hà Nội dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 giải, có 18 học sinh đoạt giải quốc tế, trong đó 3 huy chương Olympic Hóa học và Sinh học, 5 huy chương Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn thế giới.

Thành phố cũng được chọn đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn Thế giới 2026, đánh dấu bước tiến trong hợp tác và quảng bá hình ảnh giáo dục Việt Nam ra quốc tế.

Bên cạnh đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, ứng dụng AI trong điều hành giáo dục, số hóa 100% hồ sơ tuyển sinh, xây dựng bản đồ số GIS phục vụ công tác quản lý và tuyển sinh.

Tuy nhiên, ông Trần Thế Cương cũng thẳng thắn nhìn nhận: giáo dục thủ đô vẫn còn những vấn đề cần giải quyết như chênh lệch chất lượng giữa nội thành và ngoại thành, thiếu giáo viên cục bộ, cơ sở vật chất ở khu vực đô thị hóa nhanh chưa đáp ứng nhu cầu, và một số hiện tượng bạo lực học đường, an toàn thực phẩm còn xảy ra.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục thủ đô đạt được (Ảnh: H.Cường).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục thủ đô đạt được. Ông nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của Hà Nội trong việc gìn giữ, dẫn dắt và lan tỏa dòng chảy đạo học nước nhà qua 2 câu thơ đề trên Khuê Văn Các: “Khuê tinh thiên lãng nhân văn xiển - Bích thủy xuân thâm đạo mạch trường” (Dịch nghĩa: Sao Khuê sáng giữa trời, nhân văn rạng tỏ - Sông Bích đượm sắc xuân, đạo học dài lâu).