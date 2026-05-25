Bị hạ thi đua, cắt khen thưởng, trường có văn bản "xin" được... biết lý do

Ngày 25/5, ông Lê Văn Kiệt, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Đắk Lắk), cho biết đến nay lãnh đạo trường vẫn chưa trả lời cho tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường rõ lý do vì sao trường bị hạ mức thi đua, cắt khen thưởng trong năm học 2024-2025.

Theo ông Kiệt, kết quả xếp loại tập thể ở mức "Hoàn thành nhiệm vụ" khiến toàn trường không khỏi bất ngờ. Ông cho rằng dù trước đây nhà trường từng xảy ra một số "lùm xùm" liên quan đến lãnh đạo cũ, nhưng từ khi ông tiếp nhận vị trí hiệu trưởng, tập thể đã dần ổn định, đoàn kết và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Dẫn chứng cho điều này, ông Kiệt cho biết trong năm học 2024-2025, Trường THPT Chu Văn An là một trong 3 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 (gồm 12 trường) được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề xuất khen thưởng. Nhà trường cũng nằm trong top 6 toàn tỉnh về số lượng học sinh giỏi và không có lãnh đạo, giáo viên bị kỷ luật.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của trường lại bị hạ từ mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" xuống "Hoàn thành nhiệm vụ". Việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi thi đua, khen thưởng của tập thể mà còn kéo theo xếp loại cá nhân của người đứng đầu nhà trường, ảnh hưởng đến quá trình xét thăng hạng.

Cho rằng việc bị hạ thi đua "không rõ lý do", Trường THPT Chu Văn An đã 2 lần gửi tờ trình đến Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị được làm rõ nguyên nhân để nhà trường có cơ sở giải thích với cán bộ, giáo viên cũng như kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót nếu có.

Trong văn bản phản hồi, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết giữ nguyên kết quả xếp loại sau khi tập thể lãnh đạo Sở bỏ phiếu kín. Kết quả, 13/13 phiếu thống nhất xếp loại Trường THPT Chu Văn An ở mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trong năm học 2024-2025.

"Đây là kết quả chung của cả tập thể nên ai cũng muốn biết nguyên nhân cụ thể để còn có hướng khắc phục, rút kinh nghiệm. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ vì sao trường bị xếp loại như vậy", ông Kiệt băn khoăn.