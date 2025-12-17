Kiến nghị bổ sung khen thưởng người dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng hoàn thiện nguyên tắc và khuyến khích đổi mới.

Theo đó, dự luật làm rõ nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn.

Bộ Nội vụ cho rằng quy định này nhằm gỡ bỏ rào cản hành chính, cho phép khen thưởng kịp thời, đặc biệt đối với các thành tích đột xuất, không cần phải chờ đợi quá trình tích lũy danh hiệu theo tuần tự.

Đồng thời, làm rõ nguyên tắc chỉ khen thưởng một lần, một hình thức đối với một thành tích đột xuất hoặc chuyên đề, nhằm đảm bảo tính chính xác và tránh trùng lặp.

Bên cạnh đó, dự luật bổ sung nguyên tắc chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, có tư duy đổi mới sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực.

Cơ quan soạn thảo cho rằng đây là sự thể chế hóa trực tiếp các chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, biến Luật Thi đua khen thưởng thành công cụ khuyến khích, thay vì chỉ là công cụ ghi nhận.

Sửa Luật Thi đua khen thưởng để khuyến khích đổi mới, sáng tạo (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Ngoài ra, dự luật còn định lượng hóa tiêu chuẩn chính trị nội bộ. Để giải quyết điểm nghẽn pháp lý về tiêu chuẩn chính trị, dự thảo luật đã thống nhất sửa đổi tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các hình thức khen thưởng đối với tập thể có liên quan đến công trạng lâu dài (từ Huân chương Sao vàng đến Cờ thi đua Bộ/tỉnh).

Tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” được sửa đổi thành tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

Quyết định sửa đổi này đảm bảo sự phù hợp với quy định đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hiện hành, cho phép các tập thể duy trì hiệu suất cao trong nhiều năm liên tục đáp ứng được điều kiện tích lũy công trạng để xét tặng các hình thức khen thưởng cao của nhà nước.

Dự thảo luật bổ sung quy định về sự tương đương giữa danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng và nhà nước.

Cụ thể, trường hợp tập thể có tổ chức đảng được tặng Cờ, Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương thì được tính tương đương với cờ thi đua, bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để xét khen thưởng cấp cao hơn (như Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó, cá nhân là đảng viên được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương thì được tính tương đương với Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để xét khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thiết lập sự tương đương chính thức này có ý nghĩa quan trọng, giúp đồng bộ hóa hệ thống thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước, loại bỏ rào cản hành chính trong việc công nhận thành tích chính trị nội bộ khi xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước, và đảm bảo sự công bằng, liên thông trong công tác ghi nhận cống hiến của tập thể, cá nhân.