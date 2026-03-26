Bài tập khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa: Trẻ sai hay người lớn máy móc?

Câu chuyện bắt đầu từ tấm ảnh chụp lại bài tập tiếng Việt của một học sinh đang lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn giáo dục.

Ở bài tập yêu cầu sắp xếp các ký tự rời rạc gồm y, á, t, í, m, nh thành từ ngữ đúng. Thay vì đáp án quen thuộc là máy tính, em học sinh này đã đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ là y tá nhím.

Đáng chú ý, trong ảnh thể hiện phần chấm điểm đã gạch chân bằng mực đỏ và ghi chữ "S" biểu thị cho kết quả sai. Ngay lập tức, hình ảnh này đã thu hút tranh luận của cộng đồng mạng.

Bài tập máy tính hay y tá nhím gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Phần lớn ý kiến từ cộng đồng mạng đều bày tỏ sự bất bình trước cách chấm điểm có phần khắt khe này. Nhiều ý kiến cho rằng về mặt logic và ngôn ngữ, cụm từ y tá nhím hoàn toàn có nghĩa, thậm chí còn thể hiện trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ khi nhân hóa các loài vật như trong những câu chuyện cổ tích hay phim hoạt hình.

Tài khoản Annie Annie nhận định rằng từ này không hề sai, chỉ là nó không trùng với suy nghĩ của người chấm, đồng thời nhấn mạnh việc gạch bỏ đáp án của trẻ là một sự phủ nhận thiếu thuyết phục đối với một tư duy vốn dĩ rất mạch lạc.

Một số ý kiến của người dùng mạng xã hội cho rằng đây là minh chứng điển hình của tư duy giáo dục của một số người lớn còn rập khuôn, máy móc.

Tài khoản Ngô Thư thẳng thắn chia sẻ rằng nếu giáo viên chỉ chấp nhận một đáp án duy nhất theo mẫu thì đó là biểu hiện của cái nhìn thiếu bao quát và tư duy chưa đủ phong phú.

Việc ép trẻ phải đi theo một lối mòn duy nhất không chỉ làm thui chột khả năng sáng tạo mà còn khiến các em sợ hãi khi đưa ra những ý tưởng khác biệt trong tương lai.

Thay vì khen ngợi sự linh hoạt của học sinh khi ghép được một cụm từ khó, người chấm lại vô tình dập tắt sự hào hứng học tập của các em bằng một nét gạch đỏ vô hồn.

Học sinh tiểu học thường có suy nghĩ sáng tạo và đưa ra những đáp án mới mẻ (Ảnh minh hoạ: Nam Anh).

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, cũng có những ý kiến cho rằng trong khuôn khổ bài học về đồ vật hoặc các chủ đề cụ thể, giáo viên có lý do để hướng học sinh đến đáp án máy tính. Vì thế, với một bức ảnh trên mạng sẽ chưa đánh giá được tổng thể câu chuyện và tình huống giáo dục này.

Ý kiến đồng tình khác cũng cho rằng giáo viên chấm sai là điều dễ hiểu, bởi dạng bài này thường có đáp án cụ thể nhằm kiểm tra khả năng nhận diện từ vựng của học sinh. Nếu chấp nhận mọi đáp án “có nghĩa”, mục tiêu của bài học có thể bị lệch hướng, đặc biệt trong giai đoạn trẻ đang làm quen với ngôn ngữ theo chuẩn mực.

Nhưng ngay cả khi đứng ở lập trường đó, đa số người xem vẫn cho rằng cách xử lý sư phạm của giáo viên trong trường hợp này là chưa khéo léo.

Thay vì khẳng định học sinh sai, giáo viên hoàn toàn có thể ghi nhận câu trả lời y tá nhím là một sự sáng tạo thú vị, sau đó mới gợi ý thêm để học sinh tìm ra đáp án phù hợp nhất với ngữ cảnh của bài học.

Câu chuyện y tá nhím một lần nữa đặt vấn đề làm thế nào để bảo vệ những "khoảng trống" sáng tạo cho học sinh. Trong thế giới của trẻ nhỏ, mọi thứ đều có thể xảy ra và ngôn ngữ chính là công cụ để các em vẽ nên thế giới đó.

Nếu người lớn tiếp tục dùng những bộ quy chuẩn cứng nhắc để uốn nắn mọi tư duy về một hình mẫu chung, chúng ta có thể sẽ tạo ra những thế hệ học sinh giỏi giải bài tập mẫu nhưng lại thiếu đi khả năng phản biện và sáng tạo độc lập.

Những tình huống "dở khóc dở cười" như thế này chính là lời nhắc nhở rằng đôi khi, đáp án đúng nhất không nằm ở sách giáo khoa, mà nằm ở cách chúng ta tôn trọng sự khác biệt của con trẻ.