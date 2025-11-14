Bài luận "không khoe thành tích" giúp nam sinh đạt học bổng ĐH top đầu Úc

Từ điểm số ấn tượng đến bài luận “chạm” cảm xúc

Lê Khánh Nam từng gây ấn tượng khi có màn "bứt tốc" ngoạn mục để giành điểm số tuyệt đối 1.600/1.600 SAT chỉ sau 5 tháng ôn luyện nghiêm túc. Đồng thời, cậu có điểm IELTS 8.0 cùng thành tích học tập ấn tượng.

Lê Khánh Nam tiếp tục giữ chuỗi thành tích khi giành được học bổng toàn phần của Đại học Sydney (Ảnh: NVCC).

Khánh Nam chia sẻ sau khi đạt điểm SAT tuyệt đối đã nhận được nhiều lời khuyên nên thử sức với học bổng ở các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Với niềm yêu thích ngành y và mong muốn được học tập trong môi trường nghiên cứu hàng đầu, Nam chọn chương trình Cử nhân Khoa học Y sinh (Bachelor of Medical Science), Đại học Sydney làm đích đến.

“Em bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ sớm và chỉ có khoảng 5 tháng để hoàn thiện. Điểm số hay thành tích học tập là điều kiện cần, nhưng để được hội đồng tuyển sinh chú ý thì bài luận mới là phần quan trọng nhất”, Khánh Nam nói.

Ban đầu, nam sinh cho biết rất loay hoay, không biết nên bắt đầu viết từ đâu để thể hiện được cá tính của mình.

“Ai cũng có điểm cao, học giỏi, nói tiếng Anh tốt, vậy làm sao để bài luận của mình khác biệt?”, câu hỏi đó khiến Nam mất khá nhiều thời gian suy nghĩ.

May mắn, Khánh Nam được cô giáo Bảo Nguyên, người có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn học sinh viết luận du học, đồng hành và định hướng cách viết.

“Cô giúp em hiểu rằng bài luận không chỉ là nơi khoe thành tích, mà là cơ hội để kể câu chuyện về chính bản thân mình, con người mình đã thay đổi ra sao, trưởng thành thế nào”, Nam nhớ lại.

Trong bài luận gửi đến Đại học Sydney, Khánh Nam chọn kể về hành trình tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Trải nghiệm đó đã khiến cậu học trò đam mê các môn tự nhiên suy nghĩ khác đi về ý nghĩa của việc học và làm khoa học. Trong bài luận, Nam không nói nhiều về giải thưởng hay điểm số mà tập trung mô tả cảm xúc, sự thấu hiểu và những điều mình học được từ công việc tình nguyện.

Ngoài giờ học, Khánh Nam thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường với bạn bè (Ảnh: NVCC).

Cô Bảo Nguyên, người hướng dẫn của Nam, cho biết: “Khánh Nam là cậu học trò lễ phép, cầu tiến và biết lắng nghe. Tôi chỉ gợi mở để em nhận ra rằng chính những trải nghiệm ngoài lớp học như việc dạy chữ, hỗ trợ các em nhỏ hay tham gia hoạt động cộng đồng mới là chất liệu quý giúp bài luận có chiều sâu. Và Nam đã làm rất tốt điều đó”.

Nhờ cách thể hiện chân thật và nhân văn, bài luận của Khánh Nam được hội đồng tuyển sinh đánh giá cao.

“Em nghĩ điều khiến bài viết của mình nổi bật chính là cảm xúc thật, cho thấy em không chỉ học để lấy điểm cao, mà còn để mang lại giá trị cho người khác”, Nam bộc bạch.

Khi nhận được email thông báo trúng học bổng toàn phần, Nam đang ngồi trong quán hủ tiếu.

“Em báo liền cho ba mẹ và bạn bè. Lúc đó vui dữ lắm, cảm giác mọi nỗ lực đều được đền đáp”, Nam kể lại với nụ cười rạng rỡ.

24 giờ một ngày là không đủ

Giai đoạn vừa ôn thi học sinh giỏi vừa hoàn thiện hồ sơ du học là thời điểm áp lực nhất với Khánh Nam.

“Nhiều khi em phải thức đến khuya để chỉnh sửa bài luận, sáng hôm sau lại học thêm hoặc đi học đội tuyển. 24 giờ một ngày thật sự là không đủ”, Nam cười, nói.

Tuy vậy, Nam tâm sự bản thân may mắn vì luôn được thầy cô hỗ trợ và gia đình động viên. Khánh Thiện, anh trai của Nam, cho biết gia đình luôn ủng hộ em đi du học để mở rộng tri thức.

“Sau khi Nam đạt điểm SAT tuyệt đối, cả nhà đều mong muốn em có thể ra nước ngoài để trải nghiệm môi trường học tập khác, trưởng thành hơn trong suy nghĩ”, Khánh Thiện chia sẻ.

Lê Khánh Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Nam, môi trường học tập tại Đại học Sydney có nhiều điểm hấp dẫn. Ở đó có những giáo sư nổi tiếng, nguồn tài liệu gốc phong phú và không gian học thuật rất cởi mở.

"Em tin rằng đó là nơi lý tưởng để mình phát triển bản thân trong lĩnh vực khoa học y sinh”, nam sinh kỳ vọng.

Nam cũng cười bật mí thêm một lý do hết sức đặc biệt: “Người yêu em đang du học ở Sydney, nên em cũng muốn qua đó để có thể cùng bạn ấy học tập và đồng hành".

Không chỉ học giỏi, Khánh Nam còn là một “tay chơi nhạc cụ” điêu luyện. Cậu biết chơi cả piano và đàn ghi ta, niềm đam mê được nuôi dưỡng từ khi mới 5 tuổi.

“Hồi nhỏ, mẹ dẫn em đi nghe nhạc ở phòng trà. Em thấy một chú đánh đàn piano hay quá nên xin mẹ cho học. Từ đó, âm nhạc trở thành một phần trong cuộc sống của em”, Nam nhớ lại.

Nhờ năng khiếu này, Nam từng đại diện trường thi văn nghệ và đạt giải nhất. Việc chơi đàn giúp bản thân nam sinh trở nên tự tin hơn, biết cách thể hiện cảm xúc và giao tiếp với mọi người xung quanh. Những giai điệu cũng mang đến cho Nam nhiều cảm hứng khi viết bài luận, bởi “mỗi bản nhạc đều chứa đựng một câu chuyện riêng”.

Theo dự kiến, tháng 2 năm 2026 Lê Khánh Nam sẽ sang Úc nhập học. Hiện tại, cậu vẫn dành thời gian hoàn thành chương trình học trong nước và tận hưởng những ngày gần gũi bên gia đình, bạn bè.

“Trước khi đi du học, em muốn đi du lịch Tây Bắc và thử món pịa đặc sản ở đó”, Nam chia sẻ.

Gửi lời nhắn đến các bạn học sinh đang ấp ủ ước mơ du học, cựu học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nói: “Điểm số là điều quan trọng, nhưng không phải tất cả. Ai cũng có thể học giỏi, nhưng điều khiến bạn khác biệt là những trải nghiệm riêng của mình. Hãy ra ngoài, tận hưởng điều bạn đam mê vì chính những điều đó sẽ giúp bạn tỏa sáng và trở nên độc đáo hơn”.

Phương Thảo