Ám ảnh nợ nần, nữ sinh bứt phá giành học bổng toàn phần đại học quốc tế

Bùi Phạm Thanh Vy nhận học bổng toàn phần (Ảnh: NTCC).

Năm 11 tuổi, ký ức tuổi thơ của Thanh Vy không phải là sự vô tư, hồn nhiên mà là cảnh im lặng bao trùm trong ngôi nhà ở phường Vũng Tàu (TPHCM). Một khoản vay nhỏ ban đầu để trang trải chi phí y tế khẩn cấp đã nhanh chóng trở thành gánh nặng lớn với lãi suất leo thang và những khoản phí bất ngờ.

Cô lặng lẽ chứng kiến cha mình phải gồng mình trước áp lực tài chính. Trong nhà, không ai biết phải làm gì, chỉ còn cách cố gắng bước tiếp trong những ngày tháng đầy bấp bênh.

Song, chính từ rắc rối tài chính đó đã gieo lên một quyết tâm không lay chuyển, rằng một ngày nào đó, Vy sẽ tìm cách giúp người khác không phải rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cô cho rằng, hiểu biết tài chính không phải là đặc quyền mà là nhu cầu thiết yếu, quan trọng không kém y tế hay giáo dục.

Ký ức tuổi thơ ấy đã định hình ước mơ của Vy là tạo ra một công cụ quản lý tài chính cá nhân dễ tiếp cận cho mọi người. Cô hình dung về một ứng dụng di động có thể tự động theo dõi chi tiêu, phân loại danh mục, nhận diện sớm rủi ro và đưa ra những gợi ý phù hợp để người dùng đạt mục tiêu từ trả nợ, du học cho tới xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp.

Vy bắt đầu những bước đi cụ thể để biến ý tưởng thành hiện thực. Năm 2023, cô trở thành thành viên nòng cốt của SEAGLE – một sáng kiến giáo dục tài chính, nơi Vy dành gần 3 tháng để thiết kế một trò chơi mô phỏng tài chính.

Lấy cảm hứng từ trò chơi cờ tỷ phú nhưng được điều chỉnh phù hợp với học sinh Việt Nam, trò chơi này tái hiện thị trường chứng khoán gồm 3 lĩnh vực, với giá cổ phiếu biến động theo cung - cầu, cùng những thẻ thử thách được biến thành các trò chơi sôi động. Hoạt động đã thu hút hơn 300 học sinh tham gia và gây quỹ hơn 10 triệu đồng cho các dự án thiện nguyện.

Tại SEAGLE, Vy đã từ một thành viên âm thầm đóng góp trở thành một thủ lĩnh tự tin, người trực tiếp góp phần kêu gọi thành công nhiều gói tài trợ lớn cho các sự kiện sinh viên. Những nỗ lực ấy đã đưa cô lên vị trí Phó trưởng nhóm phụ trách tài chính và biên dịch của dự án.

Ông Nguyễn Quang Trung Kiên, Chủ tịch SEAGLE, nhận xét: “Vy có khả năng hiếm có trong việc kết hợp tư duy chiến lược với sự sáng tạo. Cô đã thổi sức sống vào những khái niệm tài chính khô khan và giúp các bạn trẻ tiếp cận chúng một cách gần gũi, sinh động hơn”.

Thanh Vy cùng gia đình tại lễ trao học bổng năm 2025 (Ảnh: NTCC).

Là 1 trong 6 tân sinh viên nhận học bổng toàn phần Đại học RMIT Việt Nam năm 2025, Thanh Vy mong chờ được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, nơi đề cao sự sáng tạo, tư duy phản biện và tính thực tiễn.

“Suất học bổng toàn phần này cho tôi cơ hội học ngành tài chính trong môi trường quốc tế và bắt tay vào xây dựng ứng dụng quản lý tài chính cá nhân thân thiện với người dùng Việt”, Vy chia sẻ.

Cô gái cho biết mơ ước sẽ trở thành một chuyên viên phân tích tài chính và sau đó, đảm nhận những vị trí quản lý cấp cao trong các công ty tài chính hoặc đầu tư.

“Tôi muốn giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và theo hướng phát triển bền vững. Một ngày nào đó, tôi hy vọng có thể khởi nghiệp, áp dụng tất cả những gì đã học để tạo ra giá trị và đóng góp trở lại cho cộng đồng. Với tôi, đại học chính là nơi trang bị cả kỹ năng lẫn sự tự tin để biến những ước mơ đó thành hiện thực”, Bùi Phạm Thanh Vy tâm sự.