Bách khoa TPHCM và những trường đại học lâu đời giữa trung tâm TPHCM

Ngày 9/3, cơ quan chức năng tại TPHCM đã thông tin chính thức liên quan đến chủ trương nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM. Theo đó. Việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa từ khu vực nội đô về Khu đô thị Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đã được định hướng từ nhiều năm trước.

Khuôn viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM (Ảnh: Quỳnh Như).

Việc nghiên cứu di dời cũng được đánh giá là phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành. Chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm thành phố; hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo; tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững; phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại.

Đến thời điểm hiện nay, thành phố chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất ở cơ sở Trường Đại học Bách khoa; chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, bên cạnh Trường Đại học Bách khoa, còn có nhiều trường đại học lâu đời như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Y Dược, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn hay Trường Đại học Kiến trúc.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) có tiền thân là Đại học Văn khoa Sài Gòn, được thành lập năm 1957 thuộc Viện Đại học Sài Gòn.

Sau năm 1976, trường trở thành một bộ phận của Đại học Tổng hợp TPHCM và chính thức mang tên hiện nay vào năm 1996, khi gia nhập hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM.

Cơ sở chính của trường nằm trên Đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc quận 1 cũ. Khuôn viên này được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, khoảng năm 1890 trong thời kỳ Pháp thuộc.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM nằm ngay khu vực trung tâm quận 1 cũ (Ảnh: T.N).

Ban đầu, nơi đây là Trường trung học Collège Chasseloup - Laubat, một trong những trường trung học danh tiếng của Đông Dương.

Sau năm 1954, trường đổi tên thành Trường trung học Jean -J acques Rousseau.

Sau năm 1975, khuôn viên được sử dụng cho hệ thống đại học và trở thành cơ sở của Đại học Tổng hợp TPHCM trước khi thuộc về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày nay.

Đại học Y Dược TPHCM

Đại học Y Dược TPHCM có cơ sở chính nằm trên đường Hồng Bàng (quận 5 cũ), khu vực được xem là “trung tâm y khoa” của thành phố.

Tiền thân của trường là Trường Đại học Y khoa Sài Gòn, ra đời năm 1947. Năm 1954, trường đổi tên thành Trường Đại học Y Dược Sài Gòn.

Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: Lê Phương).

Đến năm 1976, Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Y Dược TPHCM trên cơ sở hợp nhất ba trường: Y khoa Đại học đường Sài Gòn, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn và Nha khoa Đại học đường Sài Gòn.

Năm 2003, trường đổi tên thành Đại học Y Dược TPHCM như hiện nay.

Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn có tiền thân là Trường Sư phạm Sài Gòn, được thành lập năm 1972.

Đến năm 2007, Trường Đại học Sài Gòn chính thức được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học Sài Gòn là một trong những trường mang kiến trúc cổ kính (Ảnh: N.T).

Trụ sở chính của trường đặt tại 273 Đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, gần khu vực Chợ Lớn. Đây được xem là một trong những trường đại học có kiến trúc khá cổ kính tại TPHCM, gắn với lịch sử phát triển giáo dục đô thị của thành phố trong nhiều thập kỷ.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Trường Đại học Sư phạm TPHCM có tiền thân là Đại học Sư phạm Sài Gòn, ra đời năm 1957.

Năm 1976, Trường Đại học Sư phạm TPHCM được thành lập theo quyết định của Chính phủ. Năm 1999, sau một thời gian là thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM, trường được tách ra để xây dựng thành trường sư phạm trọng điểm của khu vực phía Nam.

Trường tọa lạc tại 280 Đường An Dương Vương, thuộc quận 5 cũ, ngay khu vực tập trung nhiều cơ sở giáo dục lớn của thành phố. Đây là một trong những trường đào tạo giáo viên lớn nhất cả nước, cung cấp đội ngũ giáo viên cho các tỉnh phía Nam trong nhiều thập kỷ.

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM có nguồn gốc từ Ban Kiến trúc thuộc Trường Mỹ thuật Đông Dương, được thành lập năm 1926 tại Hà Nội theo mô hình đào tạo của Pháp.

Sau năm 1975, Bộ Xây dựng tiếp quản và tổ chức lại hệ thống đào tạo kiến trúc tại miền Nam. Khoa Kiến trúc - Xây dựng được thành lập trực thuộc Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Đến năm 1981, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM chính thức được thành lập theo quyết định của Bộ Xây dựng.

Cơ sở chính của trường nằm tại 196 Đường Pasteur, thuộc quận 3 cũ, ngay khu vực trung tâm lịch sử của thành phố.