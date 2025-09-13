Bác sĩ nội trú không phải "chìa khoá vàng" để dễ xin việc

Cơ hội tốt nhất nhưng không phải duy nhất

Chương trình bác sĩ nội trú của một trường đại học tại Hà Nội (Ảnh: Tư liệu).

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, bác sĩ nội trú là một bộ phận nhỏ trong hệ thống y tế nhưng có vai trò hết sức quan trọng. Đây là nhóm bác sỹ chuyên khoa được đào tạo bài bản, liên tục, sau khi tốt nghiệp 6 năm đại học, với việc kiểm soát chất lượng cao nhất, cả đầu vào và đầu ra.

Trong quá trình đào tạo 3 năm, yêu cầu học tập với bác sĩ nội trú cũng cao nhất, từ lý thuyết đến thực hành, lăn lộn với người bệnh trong bệnh viện và bám sát các hoạt động tại bệnh viện.

“Bác sĩ nội trú vất vả, khắt nghiệt nhưng là cơ hội tốt nhất (chứ không phải duy nhất) để trở thành một bác sĩ giỏi. Sở dĩ tôi nói khắc nghiệt bởi môi trường bệnh viện và thầy giáo rất khắt khe”, GS Tú chia sẻ.

Trong 10 năm trở lại đây, năm 2025, tỷ lệ chọi vào bác sĩ nội trú cao nhất kể từ khi mở rộng chỉ tiêu bác sĩ nội trú để phổ cập hơn. Việc tăng chỉ tiêu để mở rộng đối tượng thi bác sĩ nội trú, theo GS Tú, nhằm theo xu hướng thế giới và để nhiều người dân được hưởng lợi hơn từ đội ngũ y bác sĩ giỏi.

Nếu đội ngũ này về công tác tại các tỉnh, chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thay đổi tích cực cho y tế các địa phương, người dân sẽ được lợi, không phải lên tuyến trên.

Lấy ví dụ cụ thể, ông cho biết, gần 20 năm trước, bác sĩ nội trú Lê Văn Cường, sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú Tim mạch đã xin về Bệnh viện tỉnh Thanh Hoá.

Lúc đó, bác sĩ Cường là trường hợp bác sĩ nội trú duy nhất về công tác tại Thanh Hóa. Với kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được và quyết tâm lớn, bác sĩ Cường đã cùng đồng nghiệp xây dựng một trung tâm tim mạch rất phát triển tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm này đã can thiệp và điều trị được hầu hết các ca bệnh cần áp dụng kỹ thuật cao ở địa phương, vì vậy, rất ít bệnh nhân phải chuyển tuyến.

Bác sĩ trẻ tài năng này sau đó đã được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hiện là Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, hiện nay việc mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú gặp nhiều khó khăn.

Trước đây, mô hình đào tạo bác sĩ nội trú theo hướng tinh hoa, một khoá cả trường chỉ có 15-20 người, với yêu cầu rất cao, thầy cô có thể cầm tay chỉ việc, đào tạo thuận lợi hơn.

Hiện nay, bác sĩ nội trú được định hướng là đạo tạo chuyên khoa cho các chuyên ngành, có tới 400 bác sĩ nội trú mỗi khóa nên đào tạo khó khăn hơn. Vì vậy, nhà trường phải đổi mới đào tạo từ đánh giá đầu vào, chương trình học, lượng giá, đánh giá..., mới có thể đảm bảo chất lượng đầu ra như mong muốn.

Ngoài ra trước đây, bác sĩ nội trú được nhận học bổng/lương, nay không có học bổng, không có lương nên khó khăn hơn.

Giảng viên, sinh viên khối ngành sức khỏe trong một tiết thực hành (Ảnh: Thúy Huyền).

Bác sĩ nội trú vẫn khó xin việc

Chia sẻ về cách chọn ngành của các bác sĩ nội trú, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cho rằng, vẫn có tình trạng một số bác sĩ nội trú vì tiếc công sức bỏ ra nên đã chọn một ngành không hẳn đam mê, đấy là nhược điểm của cách lựa chọn như hiện nay.

Nhược điểm thứ hai là tình trạng chạy theo đám đông.

“Khi các bạn đỗ điểm cao, trong đầu sẽ luôn nghĩ đến những chuyên ngành "hot" của những năm trước. Nhiều khi chưa tìm hiểu kỹ nhưng vì mình là top đầu nên chẳng tội gì không chọn những ngành mà năm ngoái hết chỉ tiêu sớm nhất trong ngày chọn ngành.

Hậu quả, nhiều bạn không thực sự đam mê nên dù là thủ khoa đầu vào nhưng cũng không vượt trội ở đầu ra, thậm chí còn khó xin việc ở những cơ sở y khoa uy tín”, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nói.

Chính vì vậy, theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, các bác sĩ cần tìm hiểu thật kỹ chuyên ngành mình lựa chọn vì nó sẽ gắn bó và thay đổi cả cuộc đời mình. Không nên a dua và cũng đừng "cố đấm ăn xôi".

Nội trú là một con đường vinh quang đầy chông gai, nhưng cũng không phải con đường duy nhất. Hãy lắng nghe cả trái tim để có một tương lai do chính bản thân mình lựa chọn.

Về phía nhà trường, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nêu giải pháp để khắc phục hai nhược điểm này là mỗi em sẽ có 3 nguyện vọng trước khi thi và trong ngày chọn ngành, các em sẽ chỉ "đấu" với những người cùng nguyện vọng với mình.