3 sinh viên Việt Nam giành giải ba cuộc thi lập trình quốc tế

Chiều 9/3, lễ bế mạc cuộc thi lập trình quốc tế Naprock lần thứ 17 diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm nay, giải nhất cả hai hạng mục đều thuộc về các đội đến từ Nhật Bản.

Đặc biệt, nhóm 3 sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Nhật và Đỗ Thái Sơn, giành giải ba hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề.

Cuộc thi năm nay quy tụ 114 sinh viên ưu tú thuộc 36 đội tuyển từ 4 quốc gia gồm: Việt Nam (15 đội), Nhật Bản (12 đội), Thái Lan (3 đội) và Mông Cổ (6 đội).

Các đội tuyển tham dự hai hạng mục: Thi đấu lập trình (Competition section) và phần mềm sáng tạo theo chủ đề (Themed section).

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Ảnh: Mỹ Hà).

Trong đó, phần thi đấu lập trình hướng đến việc xây dựng thuật toán để giải quyết bài toán cụ thể.

Phần thi phần mềm sáng tạo theo chủ đề khuyến khích các đội vận dụng linh hoạt các công nghệ xử lý thông tin tiên tiến để giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Trả lời phóng viên Dân trí bên lề cuộc thi, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên cuộc thi tổ chức tại Việt Nam, đoàn Việt Nam đoạt một giải 3 – đây là cố gắng rất lớn.

“Mặc dù có nhiều cố gắng song thực tế cho thấy, chúng ta chúng ta còn khoảng cách khá xa khi đưa lý thuyết hàn lâm vào thực tiễn.

Điều này đặt ra yêu cầu các trường đại học trong nước phải bù đắp khoảng cách, không chỉ bằng các chương trình hay một cơ sở đào tạo nào đó, quan trọng phải xây dựng hệ thống chương trình và thành các quy chuẩn”, GS Trình cho biết.

Cũng theo chuyên gia này, sinh viên ngoài kiến thức, kỹ năng về lập trình, kiến thức về công nghệ thông tin, khoa học máy tính, các em còn phải gắn kết với cả bên ngoài xã hội và có ý tưởng nhanh nhạy để giải quyết bài toán và thực tế.

Ông tin rằng, nếu chúng ta mở rộng các cuộc thi kỹ thuật ở các trường công nghệ, sẽ giúp sinh viên cọ xát nhiều hơn.

Nhóm 3 chàng trai thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải 2 cuộc thi lập trình quốc tế (Ảnh: Mỹ Hà).

Điều này thể hiện ở hai điểm, thứ nhất, sinh viên đang đi học sẽ được va chạm thực tế để so sánh với bài học ở trường và sự khác biệt với các cơ sở giáo dục khác trên thế giới như thế nào.

Thứ hai về dài hạn, các cơ sở giáo dục cũng nhìn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu để thiết kế bài giảng, chương trình đào tạo sao cho nâng cao kiến thức kỹ năng ở trường nhằm đáp ứng thực tiễn.

“Kiến thức hàn lâm rất quan trọng nhưng làm sao đưa kiến thức ấy vào cuộc sống và gắn với công việc sau này. Đây cũng là chiến lược mà Bộ GD&ĐT đưa ra để đẩy mạnh chất lượng đào tạo trong thời gian tới”, GS Trình nói.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu đến năm 2035, AI sẽ trở thành công cụ phổ biến đối với mỗi người học, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đây là nội dung trong dự thảo Chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đang được Bộ GD&ĐT xây dựng.