13 đại học của Việt Nam và mục tiêu vươn ra thế giới

Tên gọi “trường đại học” và “đại học” đã được đề cập từ hơn 30 năm về trước. Kể từ năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập các đại học quốc gia và đại học vùng (không có chữ trường trước cụm từ đại học), gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Thái Nguyên.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, trường đại học và học viện là cơ sở giáo dục đại học thực hiện đào tạo và nghiên cứu ở nhiều ngành, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung.

Theo quy định này, trường đại học là cơ sở đào tạo đa ngành nhưng không bao quát nhiều lĩnh vực. Trường đại học có thể là một cơ sở giảng dạy đại học độc lập hoặc là thành viên của một đại học vùng.

Còn đại học là cơ sở đào tạo đa lĩnh vực, trong mỗi lĩnh vực có nhiều ngành đào tạo. Vì vậy, đại học thường bao gồm các trường đại học thành viên.

Đến nay, Việt Nam có 13 đại học nằm khắp cả nước, cả công lập và và tư thục.

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNUHN)

Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ với sứ mạng là đại học trọng điểm quốc gia - một trung tâm đào tạo chất lượng cao, trình độ cao gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, ngang tầm khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế, làm nòng cột và đầu tàu đổi mới cho hệ thống giáo dục nước nhà.

Một góc trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Đinh Vũ Hoàng).

Theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên vươn lên nhóm 761-770, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay.

Tầm nhìn đến năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Đại học Quốc gia TPHCM (VNUHCM)

Đại học Quốc gia TPHCM được thành lập ngày 27/01/1995 theo Nghị định của Chính phủ. Đến nay, đây là đại học có quy mô đào tạo lớn nhất cả nước với hơn 100.000 người học.

Đại học Quốc gia TPHCM có quy mô đào tạo lớn nhất cả nước với hơn 100.000 người học (Ảnh: N.T).

Theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2026, VNUHCM nằm trong nhóm 801-850, tăng 100 bậc.

Đại học Quốc gia TPHCM đang theo đuổi mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ lọt vào top 100 đại học hàng đầu châu Á.

Đại học Thái Nguyên (TNU)

Ngày 04/4/1994, Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại 4 trường đại học (Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, Trường Đại học Y Bắc Thái) và Trường Công nhân Cơ Điện Việt Bắc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên (Ảnh: Nhà trường).

Đại học Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2045 năng lực, trình độ đào tạo các bậc học đạt trình độ bằng các đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á. Cơ cấu đại học nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực được hoàn thiện: tối thiểu mỗi một lĩnh vực mũi nhọn ở Đại học Thái Nguyên đạt được chuẩn nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới.

Đại học Huế (HU)

Ngày 4/4/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 30/CP thành lập Đại học Huế trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, cao đẳng trong khu vực, theo mô hình đại học đa lĩnh vực.

Đại học Huế (Ảnh: Nhà trường).

Đại học Huế hướng đến một hệ thống đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, tiên phong, trọng điểm của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và xếp hàng đầu châu Á, nhóm 500 thế giới vào năm 2045.

Đại học Đà Nẵng (UDN)

Đại học Đà Nẵng thành lập theo Nghị định 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng, Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi.

Đại học Đà Nẵng (Ảnh: Nhà trường).

Tầm nhìn đến năm 2045, Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Ngày 02/12/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Nhà trường).

Tầm nhìn 2035, Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành trung tâm hàng đầu Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong khoa học, kỹ thuật, công nghệ; thuộc nhóm 100-150 đại học hàng đầu châu Á.

Đến năm 2045, trở thành đại học đổi mới sáng tạo có uy tín khu vực và quốc tế; thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á về kỹ thuật và công nghệ.

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

Tháng 10/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1146 về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) thành đại học.

Đại học Kinh tế TPHCM (Ảnh: UEH).

Theo bảng xếp hạng QS Asia 2024 và 2026, UEH đạt top 301+ các đại học tốt nhất châu Á. Top 501-600 đại học thế giới năm 2025, năm 2026 và top 136 các Đại học tốt nhất châu Á theo bảng xếp hạng Times Higher Education 2025.

Về tầm nhìn, đến năm 2030, UEH là đại học đa ngành, đa lĩnh vực và hành động bền vững thuộc Top 250 các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á, hướng đến Top 100 vào năm 2045.

Đại học Duy Tân (DTU)

Ngày 7/10/2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc chuyển Trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân. Cơ sở giáo dục này trở thành đại học tư thục đầu tiên.

Theo Bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới năm 2026 (QS World University Rankings 2026), Đại học Duy Tân vươn lên vị trí 482, tiếp tục giữ vững thứ hạng trong top 500 thế giới.

Đại học Duy Tân, đại học tư thục đầu tiên trong cả nước (Ảnh: Nhà trường).

Đến năm 2030, Đại học Duy Tân phấn đấu nằm trong top 300 Đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng của QS Asia Ranking và nằm trong top 1000 Đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Times Higher Education.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Ngày 15/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đại học Kinh tế Quốc dân được Chính phủ giao thực hiện 3 nhiệm vụ chính gồm tư vấn về chính sách kinh tế vĩ mô; đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở bậc đại học và sau đại học; đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: NEU).

Đại học Kinh tế Quốc dân phấn đấu phát triển thành đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam và Top 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế.

Đại học Phenikaa (PHENA)

Ngày 15/4/2025, Trường Đại học Phenikaa chính thức trở thành Đại học Phenikaa theo Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đại học Phenikaa (Ảnh: PHENA).

Tầm nhìn của Đại học Phenikaa sẽ trở thành đại học phát triển bền vững; xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học; số 1 Việt Nam về đột phá và hiệu quả trong đổi mới sáng tạo.

Đại học Cần Thơ (CTU)

Trường Đại học Cần Thơ trở thành đại học đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, theo quyết định của Chính phủ ngày 15/7/2025.

Đại học Cần Thơ tiếp tục được xếp hạng trong nhóm 1201-1400 thế giới và thuộc top 500 châu Á (xếp hạng 493) theo QS World University Rankings năm 2026.

Đại học Cần Thơ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, đồng thời không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế toàn cầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

Ngày 20/11/2025, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức trở thành Đại học Công nghiệp Hà Nội theo quyết định của Chính phủ.

Đại học Công nghiệp Hà Nội (Ảnh: HaUI).

Tầm nhìn đến năm 2035, Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành Đại học định hướng đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á.

Đại học Trà Vinh (TVU)

Đây là đại học non trẻ nhất trong 13 đại học của Việt Nam với quyết định thành lập vào đầu năm nay của Chính phủ.

Đại học Trà Vinh là đại học mới nhất được thành lập tại Việt Nam (Ảnh: TVU).

Về sứ mệnh, đây là đại học đào tạo đa ngành, đa cấp; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội; góp phần tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn trở thành đại học tiên tiến, định hướng ứng dụng, hội nhập quốc tế.