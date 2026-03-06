10 từ tiếng Anh miêu tả tính cách phụ nữ hiện đại

1. Independent: Độc lập

Đây là tính từ dùng để mô tả người phụ nữ có khả năng tự chủ về tài chính, cảm xúc và các quyết định trong cuộc sống, sự nghiệp cũng như các mối quan hệ. Tính từ này thường xuất hiện trong các bài viết về phong cách sống, truyền cảm hứng và chủ đề bình đẳng giới.

Ví dụ: She is independent and makes her own decisions (Cô ấy độc lập và tự đưa ra quyết định của mình).

2. Resilient: Kiên cường

Từ này diễn tả khả năng vượt qua khó khăn và thích nghi với thử thách, phù hợp khi nói về phụ nữ phải đối mặt với biến cố, áp lực công việc hoặc khó khăn trong cuộc sống.

Ví dụ: She remains resilient despite many challenges (Cô ấy vẫn kiên cường dù đối mặt nhiều thử thách).

3. Confident: Tự tin

Đây là tính từ dùng để chỉ sự tin tưởng vào năng lực và giá trị bản thân. Từ này có thể được dùng trong môi trường học tập, công việc, thuyết trình hoặc khi nói về hình ảnh phụ nữ hiện đại dám thể hiện quan điểm.

Ví dụ: She is confident in expressing her ideas at work (Cô ấy tự tin bày tỏ ý kiến tại nơi làm việc).

4. Ambitious: Tham vọng

Đây là từ miêu tả người luôn đặt mục tiêu cao và nỗ lực đạt được thành công, thường được dùng khi nói về phụ nữ theo đuổi sự nghiệp, kinh doanh hoặc các mục tiêu lớn trong cuộc sống.

Ví dụ: She is ambitious and works hard to achieve her goals (Cô ấy tham vọng và nỗ lực đạt mục tiêu).

5. Compassionate: Nhân ái

Từ này chỉ sự thấu hiểu và quan tâm đến người khác, phù hợp khi nói về vai trò lãnh đạo giàu cảm xúc, hoạt động cộng đồng hoặc các mối quan hệ gia đình.

Ví dụ: She is compassionate and always ready to help others (Cô ấy nhân ái và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác).

6. Determined: Quyết tâm

Đây là từ diễn tả sự kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Khi nói về phụ nữ khởi nghiệp, học tập hoặc vượt qua rào cản xã hội, có thể dùng từ này.

Ví dụ: She is determined to build her own career (Cô ấy quyết tâm xây dựng sự nghiệp riêng).

7. Open-minded: Cởi mở

Đây là từ chỉ những người sẵn sàng tiếp nhận ý kiến mới và tôn trọng sự khác biệt. Trong xã hội phát triển, tư duy người phụ nữ trở nên tiến bộ, thường dùng trong bối cảnh toàn cầu hóa hoặc môi trường đa văn hóa.

Ví dụ: She is open-minded about different perspectives (Cô ấy cởi mở với những quan điểm khác nhau).

8. Assertive: Mạnh dạn, quyết đoán

Phụ nữ thời đại mới có khả năng bảo vệ quan điểm một cách rõ ràng nhưng không hung hăng. Từ này phù hợp trong môi trường doanh nghiệp, đàm phán hoặc lãnh đạo nhóm.

Ví dụ: She is assertive in negotiations (Cô ấy quyết đoán trong các cuộc thương lượng).

9. Adaptable: Linh hoạt

Tính từ này diễn tả khả năng thích nghi nhanh với thay đổi, thường dùng khi nói về phụ nữ làm việc trong môi trường năng động, công nghệ hoặc sáng tạo.

Ví dụ: She is adaptable in a fast - changing environment (Cô ấy linh hoạt trong môi trường thay đổi nhanh).

10. Empowered: Được trao quyền / Tự chủ mạnh mẽ

Đây là từ diễn tả trạng thái tự tin, làm chủ cuộc sống và nhận thức rõ giá trị bản thân. Từ này xuất hiện nhiều trong các chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phát triển bản thân.

Ví dụ: She feels empowered to pursue her dreams (Cô ấy cảm thấy tự tin theo đuổi ước mơ).

Huyền Trang