Hậu Giang thiếu gần 1.500 giáo viên, nhân viên

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết, năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh Hậu Giang thiếu gần 1.500 người (khoảng 900 giáo viên, 600 nhân viên) các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông.

Cụ thể, huyện Phụng Hiệp có số giáo viên, nhân viên thiếu nhiều nhất với gần 400 người; kế tiếp là huyện Châu Thành A thiếu 250; huyện Vị Thủy thiếu gần 200; huyện Châu Thành thiếu hơn 150; huyện Long Mỹ thiếu hơn 140; thành phố Vị Thanh thiếu hơn 100; thị xã Ngã Bảy thiếu gần 90 và thị xã Long Mỹ thiếu hơn 70.

Năm học 2018-2019 toàn tỉnh Hậu Giang có 337 trường học từ các cấp mầm non đến trung học phổ thông (hình minh họa)

Cũng theo bà Trần Thị Huyền, tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên, nhất là ở cấp mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã diễn ra nhiều năm qua. Năm học 2018 - 2019, tình hình thiếu giáo viên, nhân viên càng nghiêm trọng hơn vì biên chế giao thấp hơn các năm qua.

Nguyên nhân của việc thiếu giáo viên, nhất là giáo viên ở cấp mầm non, tiểu học là do thời gian gần đây số lượng trẻ độ tuổi mầm non, mẫu giáo đến trường tăng cao, nhưng số biên chế viên chức không tăng. Bên cạnh đó, một số đơn vị thành lập thêm trường mới nhưng không bổ sung thêm biên chế nên chọn giải pháp hợp đồng giáo viên để giải quyết đủ giáo viên trên lớp. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên giữa các bộ môn chưa được cân đối nên thừa thiếu cục bộ…

Được biết, năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh Hậu Giang có 337 trường học từ các cấp mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số biên chế của ngành GD&ĐT tỉnh Hậu Giang là gần 10 ngàn người.

