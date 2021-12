Xôn xao thông tin tiến sĩ ĐH Ngoại thương bị tố lừa tiền, quấy rối nữ sinh

Dân trí Sự việc một nam giảng viên trường Đại học Ngoại thương bị tố cáo cố tình "đụng chạm nhạy cảm" và hứa hẹn "chạy làm giảng viên" cho một nữ sinh đang xôn xao mạng xã hội.

Đại học Ngoại thương phản hồi về sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội

Bài viết tố cáo một tiến sĩ của Đại học Ngoại thương đang gây xôn xao trên mạng xã hội, nhà trường đã lên tiếng.

Bài viết trên mạng xã hội nhắc đến một giảng viên ĐH Ngoại thương gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh: FTU).

Chiều 13/12, Đại học Ngoại thương đăng thông tin công khai trên fanpage chính thức:

"Về nội dung tố cáo nặc danh một viên chức của nhà trường được chia sẻ qua các trang mạng xã hội và diễn đàn từ đầu giờ sáng nay (Thứ hai, 13/12/2021), trường Đại học Ngoại thương khẳng định, luôn dành ưu tiên cao nhất cho 5 đảm bảo:

- Đảm bảo môi trường sư phạm,

- Đảm bảo kỷ cương học đường và nói không với tiêu cực,

- Đảm bảo chất lượng giảng dạy,

- Đảm bảo tính chính trực,

- Đảm bảo quyền lợi của người học.

Do người đưa thông tin sử dụng tài khoản không xác định được danh tính để đăng tải, nên tuy nhà trường đã nỗ lực liên hệ nhưng vẫn chưa tiếp cận được để trực tiếp tìm hiểu, xác minh các vấn đề liên quan và hướng dẫn các thủ tục theo quy định về khiếu nại, tố cáo; vì vậy, để có thông tin chính xác nhằm bảo vệ quyền lợi của người học (nếu vụ việc có thật) cũng như tránh việc lợi dụng các diễn đàn và trang mạng xã hội để bôi nhọ uy tín của cá nhân và tổ chức (nếu vụ việc không có thật); ngoài việc yêu cầu giảng viên có liên quan giải trình bằng văn bản, Nhà trường cũng đã quyết định mời cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ. Nếu có bất kỳ sự vi phạm nào về phía viên chức do Nhà trường quản lý, Nhà trường sẽ xử lý ngay và xử lý nghiêm.

Trong khi cơ quan công an chưa có kết luận, nhà trường đề nghị các cơ quan báo chí cũng như các tổ chức, cá nhân không đăng hay chia sẻ tin về vấn đề này để đảm bảo uy tín của tổ chức và cá nhân.

Chúng tôi sẽ kịp thời thông tin ngay khi nhận được kết quả xác minh từ cơ quan công an và xin chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân đã luôn thiện chí phối hợp, đồng hành với Nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, năng động, sáng tạo".

Bài viết không rõ danh tính tố cáo giảng viên quấy rối, lừa tiền

Bài viết đăng tải trên mạng xã hội đang thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác, quan tâm của dư luận. Bài viết có nội dung "gây sốc", tố cáo một giảng viên Đại học Ngoại thương lừa tiền, "đụng chạm nhạy cảm" với nữ sinh.

Theo người đăng bài tự giới thiệu, cô là cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại thương. Cô cho biết: "Em thực sự vô cùng bế tắc và tuyệt vọng cả một thời gian dài nhưng vì bị đe dọa quá mức nên hôm nay có thế nào đi nữa em cũng quyết nói hết về bộ mặt thật của một thầy giáo không có đạo đức của ngôi trường em từng học đại học và thạc sĩ - Đại học Ngoại thương Hà Nội".

Bài viết tố cáo một Tiến sĩ Đại học Ngoại thương quấy rối và lừa tiền nữ sinh đang gây xôn xao trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Người mà cô gái trong bài viết lên tiếng tố cáo là Tiến sĩ N.N.Đ - giảng viên dạy Marketing của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, từng là Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế và hiện là Phó khoa Đào tạo Quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương chính.

Bài viết của cô gái khá dài, khẳng định có nhiều bằng chứng, tin nhắn điện thoại chứng minh lời nói của cô là thật. Cô nói rằng cách đây mấy năm, cô được thầy Đ. hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. Sau đó, cô tiếp tục học thạc sĩ tại trường và gặp lại thầy Đ.

"Ít nhiều thầy trò biết nhau rồi nên thầy hay rủ uống cafe ở ngoài trường. Chuyện chẳng có gì nếu chỉ có vậy, nhưng không ít lần, không biết thầy vô tình hay cố ý nhưng thường xuyên đụng chạm vào tay, đùi em. Em đã phản ứng lại thì thầy nói thầy chỉ vô tình thôi. Thầy rất hay nhắn tin cợt nhả và những hình ảnh khá nhạy cảm. Em còn lưu những tin nhắn của thầy Đạt. Việc quấy rối này còn diễn ra nhiều lần nữa cả bằng lời nói, hành động và tin nhắn", bài viết có đoạn.

Tiếp đó, bài viết nêu: "Thời gian làm luận văn có liên quan đến việc chạy khảo sát, thống kê, thầy có nói với em là không cần phải lo hay phải làm gì đâu vì thầy có của TTNCĐL ngay gần trường sẽ xử lý giúp em việc này. Em cũng rất ngại nhưng thầy cũng bảo mất chút tiền thôi. Thấy em do dự nên thầy kể tên một số thầy cô ở trong trường và trường khác mà thầy đã giúp "làm luận án" và "viết hộ bài báo" để em yên tâm. Em cũng sợ chuyện lộ ra ngoài thì ko hay nhưng thầy bảo việc này yên tâm vì thầy làm việc này nhiều rồi, em không phải lo. Thầy cũng cho em xem một số bài báo đăng trên tạp chí quốc tế mà thầy đứng tên chung với mọi người".

Không dừng lại ở đó, người viết bài tố rằng thầy Đ. gợi ý giúp cô xin về làm việc tại Đại học Ngoại thương với một chi phí "khủng".

"Thầy bảo chỉ cần em muốn, việc ở trường thì đơn giản do thầy quen hết lãnh đạo trường. Cửa nào thầy cũng lo được. Tuy nhiên phải mất tiền. Em có hỏi mất tầm bao nhiêu thì thầy bảo mất mấy trăm triệu. Thầy bảo những người khác còn mất nhiều hơn, nhưng do em là học sinh cũ nên thầy giúp… Trong mấy hôm đó, thầy liên tục gọi điện và nhắn tin giục và bảo nếu không nhanh thì mất thời cơ. Sau một tuần, em đưa đủ số tiền theo lời thầy bảo. Thầy nhận tiền và hứa chắc sẽ xử lý nhanh", bài viết có đoạn.

Tuy nhiên người viết kể rằng sau khi đưa tiền, chờ đợi mãi nhưng thầy giáo không liên hệ lại.

"Em sốt ruột nên gọi điện để hỏi thì thầy bảo nhà trường thay đổi chính sách không tuyển thạc sỹ trong nước nữa, chỉ ưu tiên thạc sỹ nước ngoài, tiến sỹ hoặc ít là nghiên cứu sinh. Thầy bảo cứ yên tâm và phân tích cho em lợi ích của việc làm tiến sĩ và giảng viên của Trường ĐH Ngoại thương", trích bài viết.

Sau này, người viết liên tục nhắn tin đòi tiền nhưng nhiều lần nhưng thầy Đ. không trả lại, thậm chí bị chặn điện thoại, tin nhắn... Cuối cùng, người này đành đến trường gặp trực tiếp để đòi tiền. "Thầy bảo luôn là giờ thầy không có tiền, lúc nào thầy có thì thầy trả, còn không thì em muốn làm gì thì làm. Thầy cũng dọa là việc này em có làm um lên thì chỉ có em thiệt chứ vị trí và uy tín của thầy ở trường là vững lắm rồi, các lãnh đạo đều là chỗ thân tình".

Sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, phóng viên Dân trí liên hệ với trường Đại học Ngoại thương. Trao đổi với phóng viên, đại diện truyền thông của nhà trường cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin trên mạng xã hội.

Nhà trường đang nỗ lực liên hệ nhưng vẫn chưa tiếp cận được với người đăng bài (vì người đăng bài dùng tài khoản Facebook không phải tên thật) để tìm hiểu, xác minh các vấn đề liên quan và hướng dẫn các thủ tục theo quy định về khiếu nại, tố cáo.

Nhà trường cũng cho biết không nhận được bất cứ đơn thư, tố cáo nào theo hình thức trực tiếp.

Sự việc sẽ được Dân trí tiếp tục thông tin tới độc giả!

Mai Châm