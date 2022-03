Tỷ phú Bill Gates được nuôi dạy như thế nào?

Tỷ phú Bill Gates cùng bố mẹ và vợ cũ (Ảnh: Elise Amendola/AP).

Tỷ phú Bill Gates sinh ngày 28/10/1955 tại thành phố Seattle, Washington, Mỹ. Ông là con của bà Mary Maxwell Gates và ông William H.Gates Sr. Năm 1994, bà Mary mất vì bệnh ung thư vú. Tháng 9/2020, ông William mất vì bệnh Alzheimer.

Bài học từ mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ và con cái của gia đình Bill Gates không những giúp các bậc phụ huynh hiểu thêm về cách nuôi dạy con trẻ mà còn có giá trị với mọi thời đại.

Để con tự do theo đuổi đam mê

"Thứ bạn luôn đau đáu trong độ tuổi từ 13 đến 18 chính là thứ đưa bạn trở thành thiên tài", Bill Gates chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016. Với ông, niềm đam mê tuổi trẻ là ngọn lửa không bao giờ lụi tắt.

Khi đi học, Bill Gates là một học sinh quậy phá. Vì vậy, ông được bố mẹ đưa đến gặp bác sĩ tâm lý. "Với một số chuyện, Bill Gates khá cứng đầu. Gia đình không cố can thiệp vào những chuyện đó vì chỉ tốn thời gian mà thôi", bố tỷ phú viết trong cuốn sách Showing Up For Life (Tạm dịch: Bước vào đời). Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Bill Gates tiết lộ rằng ông thường xuyên không ở nhà và đến Đại học Washington để nghiên cứu khi chỉ mới 13 tuổi.

Sau một năm sau trị liệu, tình trạng của Bill Gates đã khá hơn. Ông cũng được bố mẹ ủng hộ hết mình để theo đuổi đam mê.

Theo tạp chí Britannica, "Gates viết chương trình phần mềm đầu tiên khi mới 13 tuổi. Khi còn học cấp 3, ông đã thành lập một nhóm lập trình viên giúp kiểm soát hệ thống tính lương của trường bằng máy tính và sáng lập công ty Traf-O-Data - công ty bán hệ thống đếm lưu lượng xe cộ cho chính quyền các địa phương."

Bill Gates có thể tự do làm điều mình muốn. Bạn có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái nhưng hãy để con tự định đoạt khát vọng và tương lai. Hãy cho con không gian để nuôi dưỡng đam mê và tài năng của mình.

Cổ vũ con khắc phục điểm yếu

"Mặc dù là một người đa tài nhưng Bill Gates còn được bố mẹ cổ vũ để khắc phục những điểm yếu của mình như bơi lội và đá bóng. Họ cũng động viên ông tham gia lớp học nhạc. Bố ông tiết lộ rằng tỷ phú đã từng thử tập kèn trombone nhưng không thành công", tờ CNBC đưa tin.

Cha mẹ thường từ bỏ và gián tiếp khuyên con cái từ bỏ nếu nghĩ rằng con sẽ thất bại. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, có công mài sắt sẽ có ngày nên kim.

Không có ai sinh ra đã là thiên tài. Học tập và lao động chăm chỉ sẽ giúp con đạt được những mục tiêu tưởng chừng như không thể.

Giúp con đặt ra kỳ vọng và mục tiêu

Cha mẹ Bill Gates chưa từng kỳ vọng con sẽ trở thành tỷ phú. Họ chỉ muốn con là người tử tế và có học thức. "Chúng tôi chỉ có kỳ vọng bình thường như bao người khác rằng con sẽ tốt nghiệp đại học", bố tỷ phú chia sẻ với một tờ báo.

Khi Bill Gates bỏ học ở trường Harvard, bố mẹ ông vẫn ở bên cạnh động viên cho dù đó là một quyết định khó khăn.

Nhiều cha mẹ đặt ước mơ và khát vọng của mình lên vai con cái. Mặc dù đó là lẽ tự nhiên, nhưng để con đi trên một hành trình mới lạ và vô định là một quan điểm sai lầm. Gánh nặng từ sự kỳ vọng của cha mẹ không chỉ cản trở sự phát triển mà còn hạn chế phạm vi học hỏi của con. Cha mẹ cũng nên làm mới cách dạy con của mình vì mỗi thời mỗi khác.