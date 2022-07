Thủ khoa khối C Quảng Bình là học sinh giỏi Lịch sử có tiếng

Từ Mạnh Quỳnh là thí sinh đã xuất sắc đạt 28,75 điểm ở 3 môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trở thành thủ khoa khối C tại Quảng Bình. Trong đó ở 2 bộ môn Lịch sử và Địa lý, Quỳnh đều đạt điểm tối đa.

Quỳnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, tại thôn 4, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch. Em là học sinh của Trường THPT Quang Trung. Theo chia sẻ của Quỳnh, chàng trai này rất vui khi đã đạt điểm cao tại kỳ thi vừa qua, tuy nhiên em không quá bất ngờ bởi sau khi vừa thi xong, Quỳnh đã dự đoán tổ hợp khối C của mình đạt khoảng 28 điểm.

Từ Mạnh Quỳnh là thí sinh đạt điểm xét tuyển khối C cao nhất tại Quảng Bình (Ảnh: NVCC).

Thủ khoa khối C Quảng Bình là một người có niềm đam mê và dành sự quan tâm đặc biệt với Lịch sử cũng như các kiến thức về bộ môn này. Tại Trường THPT Quảng Trung, Quỳnh là học sinh giỏi Lịch sử có tiếng, khi từng đạt giải Nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

"Ngay từ nhỏ em đã rất thích các câu chuyện lịch sử và thường xuyên tìm đọc sách báo để hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Em đam mê những trận đánh, những chiến lược tài tình của ông cha ta và kính phục các vị anh hùng của dân tộc. Em nghĩ những kiến thức đó là rất quan trọng với thế hệ trẻ. Ngoài ra em cũng là người đam mê khám phá, tìm hiểu những điều mới lạ, nhờ vậy mà có thể giành điểm 10 ở 2 môn Lịch sử và Địa lý", Quỳnh chia sẻ.

Nói về phương pháp học tập, Từ Mạnh Quỳnh cho biết, để có thể tiếp thu nhiều kiến thức thì bản thân phải có sự đam mê với môn học. Phải tập trung mỗi khi học, không học vẹt và quan trọng là hiểu rõ để nắm chắc kiến thức. Bên cạnh đó, Quỳnh luôn duy trì thói quen học bài khoảng 5 giờ một ngày, đều đặn trong vòng 3 năm cấp 3.

Khi biết thông tin Quỳnh giành thủ khoa khối C, bố mẹ em rất vui mừng và hãnh diện về con trai. Ông Từ Thanh Vì, bố của Quỳnh cho hay, quan điểm của vợ chồng ông là không đặt nặng thành tích, tránh tạo áp lực cho con. Ông Vì luôn ủng hộ quyết định của con trai, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để Quỳnh theo đuổi đam mê.

"Quỳnh là đứa con trai duy nhất của vợ chồng tôi, nó là niềm tự hào của gia đình. Hôm có điểm thi, nó khoe con được 2 điểm 10 Lịch sử và Địa lý, là thủ khoa khối C nữa, tôi vô cùng vui sướng và hãnh diện. Hy vọng cháu sẽ đậu vào trường đại học mong muốn, có nghề nghiệp ổn định để phát triển tương lai", ông Vì vui vẻ nói.

Quỳnh là học sinh giỏi Lịch sử có tiếng, từng đạt giải Nhất môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với Dân trí, Từ Mạnh Quỳnh cho biết, ước mơ lâu nay của em là sẽ trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân. Do đó chàng trai này đã nộp hồ sơ dự tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân. Mặc dù đạt điểm cao khối C, tuy nhiên Quỳnh đang phải chờ kết quả bài thi đánh giá năng lực vào ngành Công an nhân dân chính quy năm 2022.

Được biết, kết quả bài thi đánh giá này chiếm 60% tổng điểm xét tuyển và điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển vào ngành công an.

"Ở kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra vào ngày 17/7 vừa qua, em làm bài cũng khá tốt. Theo dự kiến thì vào ngày 5/8 sẽ có kết quả, em cũng rất hồi hộp. Hy vọng rằng em sẽ đậu vào Học viện An ninh Nhân dân, hoàn thành giấc mơ trở thành chiến sĩ công an", Quỳnh tâm sự thêm.

Quỳnh mơ ước sẽ trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân (Ảnh: NVCC).

Nói về cậu học trò của mình, cô giáo Ngô Quỳnh Giang, giáo viên chủ nhiệm của Quỳnh tự hào, Quỳnh là một học sinh chăm ngoan, thông minh và rất ham học hỏi. Quá trình học cấp 3, Quỳnh học rất đều các môn, là một học sinh toàn diện. Đặc biệt, Quỳnh sống có đam mê, có lý tưởng của riêng mình. Với kết quả đạt được trong kỳ thi lần này, hy vọng em sẽ đạt được ước mơ và nguyện vọng của mình.