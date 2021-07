Sở GD-ĐT Nghệ An nói gì về quyết định để thí sinh F1 dự thi trước "giờ G"

Cả 7 thí sinh F1 tại Nghệ An đều được đưa đón trong quá trình đi thi bằng xe riêng, được test SARS-CoV-2 mỗi ngày. Toàn bộ chi phí này do Sở GD&ĐT Nghệ An chi trả nhằm đảm bảo an toàn, thoải mái, thuận lợi nhất cho thí sinh.