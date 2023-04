Phụ huynh "săn" hồ sơ vào lớp 10 được rao bán lại trên mạng

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít phụ huynh đang rao bán, tặng lại bộ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 các trường tư do thay đổi định hướng chọn trường cho con. Ngay lập tức, rất nhiều phụ huynh khác có nhu cầu đã nhanh chóng hỏi mua lại bởi trước đó chưa kịp mua, mua thêm để chắc suất cho con vào lớp 10.

Ngày cuối tháng 3, ngay sau khi thấy trên diễn đàn phụ huynh có chủ đề sang nhượng lại hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, chị Trịnh Tú Huyền (Đống Đa, Hà Nội) đã vào bình luận, hỏi mua lại hồ sơ của Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cho con.

Bài đăng có chủ đề sang nhượng hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 trên một diễn đàn phụ huynh nhận được rất nhiều sự quan tâm (Ảnh chụp màn hình).

"Khi trường Lương Thế Vinh mở bán hồ sơ, do nhà cách trường hơi xa nên tôi không tranh thủ đi mua được. Thấy có chủ đề nhượng lại hồ sơ, tôi vào bình luận "đặt gạch" ngay kẻo có người khác mua mất. Tôi hi vọng mình may mắn mua lại được để con có thêm cơ hội vào lớp 10.

Tiền mua hồ sơ không đáng bao nhiêu nhưng công đi lại, xếp hàng chờ đợi khá vất vả", chị Huyền nói.

Trước đó, chị Huyền đã mua hồ sơ của Trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu dù chưa ưng ý với lựa chọn này. Trong ngày thứ hai trường này mở bán hồ sơ, có rất đông phụ huynh tới mua và xin tư vấn về chương trình học nên chị Huyền phải xếp hàng chờ 2 tiếng mới đến lượt mình mua, mà vẫn chưa kịp hỏi thăm kỹ các thông tin cần biết.

Trong tuần này, chị Huyền dự định đi mua thêm hồ sơ cho con tại một ngôi trường khác. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này, chị sẽ đến mua vào ngày thứ ba nhà trường mở bán để không phải chờ đợi, lãng phí thời gian.

"Đến giai đoạn này, nhà nào cũng cố "giắt túi" mấy bộ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 các trường tư thục cho yên tâm. Ai cũng đổ xô vào chọn trường tốt cho con, trong khi các trường chỉ bán với số lượng có hạn, phụ huynh đi mua phải xếp hàng lâu nên nhiều người vì bận rộn mà để vụt mất cơ hội. Bố mẹ nào cũng sốt ruột thay phần con khiến cho thị trường hồ sơ sôi động theo.

Có nhiều cha mẹ cứ nghe ai mách trường nào tốt cũng lao vào mua, đến lúc có nhiều hồ sơ không cần thiết trong tay thì lại sang nhượng. Chủ đề nhượng lại hồ sơ trên diễn đàn rất đúng với mong muốn của nhiều phụ huynh", chị Huyền chia sẻ.

Nhiều phụ huynh có nhu cầu bán, tặng lại hoặc nhận hồ sơ tuyển sinh vào một số trường THPT tư thục (Ảnh chụp màn hình).

Chị Lê Cẩm Trang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thừa bộ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu, cũng rao tặng lại trên mạng.

Lý do là gia đình chị chuyển hướng cho con từ ngôi trường này sang Trường THPT Đoàn Thị Điểm hoặc Hệ thống giáo dục Vinschool.

"Ban đầu, tôi lựa chọn trường Tạ Quang Bửu vì gần nhà và được nhiều người đánh giá tốt. Nghe nói các năm trước, hồ sơ của trường này được bán hết rất nhanh, phụ huynh phải xếp hàng mua.

Năm nay, do không đến xếp hàng để mua được trong những ngày đầu trường mở bán, lại nghe mọi người nói hồ sơ đã hết sạch nên tôi rất lo lắng. Tôi nhờ khắp các mối quan hệ mới xin được số điện thoại của một giáo viên nhà trường, cô bảo hồ sơ vẫn còn nên tôi phải xin nghỉ làm để dẫn con đến mua bằng được.

Dù vất vả lắm mới mua được bộ hồ sơ đó, nhưng sau khi so sánh với các trường khác, hỏi thăm về chất lượng giảng dạy của các trường, cùng với nhu cầu của gia đình là con được học trong môi trường dạy tiếng anh tốt hơn, nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng sống hơn nên tôi lại đổi hướng chọn các trường khác thay vì Tạ Quang Bửu", chị Trang cho biết.

Sau khi đăng thông tin nhượng lại bộ hồ sơ, có ít nhất 6-7 phụ huynh khác đã liên lạc với chị Trang để hỏi mua lại với hi vọng con đỗ vào Trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu. Đó là ngôi trường mà họ mơ ước nhưng trước đó chưa kịp mua. Chị Trang đã tặng lại bộ hồ sơ này cho một phụ huynh may mắn liên hệ sớm nhất.

"Đây là một kỳ thi khắc nghiệt. Năm nay, chỉ có 55,7% số thí sinh đăng ký dự tuyển được vào học lớp 10 tại các trường THPT công lập. Phụ huynh chúng tôi lo nơm nớp, tìm trường tư để dự phòng trong trường hợp con trượt trường công. Không phải nhà nào cũng đủ tiền cho con học các trường tư tốt nên phải tính toán chọn trường cho con rất kỹ lưỡng", chị Trang nói.

Học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Thấy các diễn đàn phụ huynh xôn xao việc sang nhượng hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, chị Nguyễn Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) đã rao bán bộ hồ sơ của Trường THPT Lý Thái Tổ.

Trước đó, đề phòng trường hợp điền sai thông tin trong hồ sơ, chị Hà đã mua liền 2 bộ của trường này, với giá 200.000 đồng/bộ.

"Tôi vừa đăng bài rao bán hồ sơ xong, đã có không dưới 10 phụ huynh nhắn tin, bình luận hỏi mua. Thậm chí, khi tôi đã đồng ý bán cho một phụ huynh với giá gốc rồi, có người còn sẵn sàng trả 500.000-700.000 đồng mong tôi để lại hồ sơ cho họ. Có người nói đùa là thị trường hồ sơ còn nóng hơn thị trường bất động sản", chị Hà nói.

Nguyện vọng của con chị Hà là thi đỗ Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đây là thử thách không nhỏ đối với con. Nếu trượt nguyện vọng này, con cũng không dễ để vào học tại một trường THPT công lập nào tại quận Cầu Giấy vì các trường THPT Yên Hòa và THPT Cầu Giấy luôn có tỉ lệ chọi thuộc top đầu Hà Nội.

Nghe lời khuyên của nhiều phụ huynh khác, chị Hà đành mua hồ sơ cho con vào các trường tư để yên tâm con có suất học lớp 10.