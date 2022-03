Nữ sinh gốc Việt trở thành sinh viên trẻ nhất đại học hàng đầu thế giới

Chị của Alisa, Vicky Ngo Ngoc, mới chỉ 13 tuổi khi vào học tại Đại học Công nghệ Auckland (AUT) năm 2020 và là sinh viên trẻ nhất tại thời điểm đó.

"Alisa là sinh viên ít tuổi nhất trong lịch sử trường chúng tôi. Báo cáo học thuật của chúng tôi cho thấy Alisa đang có khoảng thời gian vui vẻ và gây ấn tượng với mọi người bằng sự trưởng thành và thông minh," Alison Sykora, người đại diện của Đại học Công nghệ Auckland, cho biết.

Alisa đăng ký vào học bằng Cử nhân Truyền thông của AUT, với chuyên ngành kép về xây dựng thương hiệu số và xây dựng thương hiệu sáng tạo ở cái tuổi mà nhiều bạn đồng trang lứa còn đang học cấp hai.

Alisa và chị gái Vicky từ Việt Nam sang New Zealand vào năm 2017 cùng với mẹ. Em bắt đầu học năm 4 ở Trường St Thomas vào năm 2018, và đã nhanh chóng lên bậc trung học tại Auckland Normal Intermediate và Selwyn College vào năm ngoái.

Em hoàn thành chương trình trung học trong 10 tháng, phần lớn là học tại nhà vì quy định giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19.

Alisa đã đăng ký học luật tại Đại học Công nghệ Auckland nhưng không thành công. Tuy vậy, việc được nhận vào ngành Truyền thông có thể là "một điều tốt bất ngờ" vì ước mơ của em là trở thành một nhà báo.

Em nói rằng đã noi gương từ chị gái Vicky, người vừa tốt nghiệp Cử nhân ngành Toán Ứng dụng tại AUT vào tháng 12 năm ngoái ở tuổi 15 và giờ đây đang theo học Tiến sĩ ngành Khoa học Dữ liệu.

Văn phòng Tuyển sinh của Đại học Stanford (Mỹ) cũng muốn phỏng vấn Alisa Pham với tư cách là một ứng viên năm nhất tiềm năng (Ảnh: NZ Herald/Brett Phibbs).

Mặc dù có trí thông minh vượt trội, nhưng Alisa vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn cười khúc khích trong cuộc phỏng vấn khi nói về sở thích của mình, bao gồm môn bóng quần, bơi và mỹ thuật.

"Em thích vẽ truyện tranh và thiết kế thời trang khi ở một mình, còn khi gặp bạn thì em thích chơi game hoặc thể thao. Cũng như những đứa trẻ khác, em có các sở thích bình thường," Alisa nói.

Mẹ của Alisa, người không muốn được nêu tên, cho biết cô chọn chuyển đến New Zealand để các con có một môi trường tốt và an toàn, có những cơ hội tốt hơn.

"Tôi là mẹ đơn thân, nên cuộc sống của tôi tập trung vào hai cô con gái," mẹ Alisa nói.

Cô cho biết, Alisa "rất thông minh" từ khi còn nhỏ; em bắt đầu đọc sách từ năm 2 tuổi, và đã nghĩ về việc giải quyết các vấn đề của thế giới từ khi chỉ còn là một đứa trẻ.

"Con bé cũng rất giỏi về ngôn ngữ, và tôi ấn tượng với cách con có thể thông thạo tiếng Anh trong vài năm chúng tôi ở đây. Alisa không gặp vấn đề gì trong giao tiếp với những đứa trẻ khác, nhưng con bé cần một môi trường trưởng thành hơn, và đó là lý do tôi cảm thấy việc học đại học có thể tốt cho con", mẹ Alisa nói.

Giống như với Vicky Ngo Ngoc, AUT đã sắp xếp an ninh đặc biệt, bao gồm một đại sứ đi cùng Alisa đến lớp trong học kỳ đầu tiên, và các cuộc họp thường xuyên với các nhân viên hỗ trợ (Ảnh: NZ Herald/Alex Burton).

Alisa, với sự hướng dẫn của mẹ, đã đồng sáng lập chi nhánh New Zealand của một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có tên là The House of Wisdom (Ngôi nhà Thông thái) vào năm 2020, chuyên cung cấp các lớp học tiếng Anh, đào tạo các kỹ năng mềm, và tư vấn đầu tư trực tuyến.

"Alisa điều hành các chương trình trực tuyến và đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ em Việt Nam khác, và gần đây đã tham gia với tư cách là một diễn giả để hỗ trợ trẻ em Việt Nam mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19," mẹ Alisa cho biết.

Mẹ em cũng tiết lộ rằng Alisa cũng đã tích cực chơi chứng khoán trong 3 năm qua.

Hiệu phó trường Selwyn College Andrew Speed cho biết Alisa đã xuất sắc hoàn thành chương trình học và được nhận vào đại học khi hoàn thành các bài đánh giá.

Ông cũng nói rằng "Alisa cho thấy cách học độc lập và động lực sẽ giúp em trở nên xuất sắc ở đại học".

Alisa cho biết em đang làm quen với môi trường đại học. "Ở thời điểm hiện tại, việc học không có gì khó khăn. Thực ra, một trong những lý do khiến em nhanh chóng hoàn thành chương trình phổ thông vì em thấy dễ, nên em cũng muốn điều tương tự diễn ra ở đại học", Alisa nói.

Alisa cho biết rất thích học đại học, nhưng mong muốn được tương tác trực tiếp nhiều hơn ở trường đại học khi tình hình dịch cho phép.

Về tương lai, Alisa vẫn dự định sẽ lấy bằng luật sau khi hoàn thành chương trình học hiện tại, dù ước mơ của em là làm việc trong lĩnh vực truyền thông.