Nga nêu lý do tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Sputnik).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 9/5 cho biết, quyết định gần đây của Moscow về việc tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật một phần do lập trường ngày càng leo thang của một số quốc gia phương Tây.

Tuy nhiên, ông Ryabkov chỉ ra rằng học thuyết hạt nhân của Moscow vẫn không thay đổi, khi chỉ cho phép sử dụng những loại vũ khí như vậy trong trường hợp sự tồn tại của quốc gia bị đe dọa.

Bộ Quốc phòng Nga đầu tuần này thông báo các cuộc tập trận hạt nhân, theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và có sự tham gia của lực lượng tên lửa, không quân và hải quân, sẽ diễn ra "trong tương lai gần". Theo các quan chức quân sự, cuộc tập trận nhằm thể hiện sự sẵn sàng của Moscow trong việc "đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền vô điều kiện" của quốc gia.

Khi được hỏi liệu Nga có sửa đổi chiến lược răn đe hay không, ông Ryabkov nhấn mạnh "hiện tại không có thay đổi nào, nhưng tình hình đang chuyển biến". Ông nói thêm rằng Nga đang phân tích tình hình để xem học thuyết hạt nhân hiện tại có đủ để đảm bảo an ninh của Nga hay không.

"Chúng tôi cảnh báo các đối thủ của mình rằng hành động leo thang của họ đương nhiên buộc chúng tôi phải thực hiện các bước để tăng cường các biện pháp răn đe một cách hiệu quả", ông Ryabkov nói thêm.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã quyết định tổ chức các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp lại tuyên bố của một số nước NATO về khả năng gửi quân tới Ukraine. Theo ông Peskov, quyết định tập trận được đưa ra sau tình huống leo thang "mới" và "chưa từng có" xung quanh cuộc xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Anh David Cameron tuần trước tuyên bố Kiev "có quyền" sử dụng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries không loại trừ khả năng Mỹ buộc phải điều quân đến vùng chiến sự Ukraine nếu Kiev bị Nga đánh bại.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, các cuộc tranh luận ở phương Tây về khả năng triển khai quân đội NATO tới Ukraine, cũng như việc phương Tây tích cực khuyến khích Kiev sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công toàn bộ lãnh thổ Nga là lý do Moscow tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật.

Nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của nước này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh, Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại, độc lập, chủ quyền của đất nước.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa.