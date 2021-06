Nam sinh lớp 12 quay lén, tống tiền cô giáo: Ẩn họa từ camera bán tràn lan

Dân trí Nam sinh lớp 12 quay lén cô giáo trong nhà vệ sinh, sau đó tống tiền cho biết, đối tượng mua camera trên mạng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc mua bán, sử dụng camera tràn lan là vi phạm pháp luật.

Làm rõ nguồn cung máy quay nam sinh đã mua

Sau khi đặt máy quay trong nhà vệ sinh chung của nhà trường và quay được hình ảnh của 2 cô giáo , nam sinh lớp 12 của Trường THPT Mỹ Lộc (Nam Định) đã dùng hình ảnh này để tống tiền.

Qua đấu tranh khai thác của cơ quan điều tra, nam sinh cho hay, trước đó đã tự đặt mua một camera mini trên mạng , sau đó đặt trong nhà vệ sinh chung của giáo viên Trường THPT Mỹ Lộc, với mục đích quay lại hình ảnh khi đi vệ sinh của các thầy cô để tống tiền.

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư (LS) Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Hà Nội) cho biết, gần đây cơ quan chức năng liên tục phát hiện ra những trường hợp sử dụng camera giấu kín để thực hiện hành vi thu thập thông tin nhạy cảm cá nhân trái phép, sau đó dùng để cưỡng đoạt tài sản, đăng lên các hội nhóm.

Việc mua bán các loại camera giấu kín, theo quy định pháp luật, phải có sự quản lý của Nhà nước. (Ảnh: Minh họa).

Việc mua bán các loại camera giấu kín, theo quy định pháp luật, phải có sự quản lý của Nhà nước.

Chỉ có các cơ quan tổ chức đăng ký kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt này thì mới được phép kinh doanh và chỉ có các cơ quan tổ chức có chức năng nhiệm vụ điều tra, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ công thì mới được phép sử dụng.

Việc mua bán sử dụng tràn lan thiết bị này là vi phạm pháp luật. Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguồn cung cấp loại hàng hóa này từ đâu, cần phải xử lý triệt để từ đối tượng đã buôn bán loại hàng hóa này.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục về các chế tài có thể áp dụng đối với các hành vi này để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, giảm bớt những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Mua bán, sử dụng trái phép thiết bị ghi âm, ghi hình sẽ bị xử lý

Cũng theo LS Cường, Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình như sau: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị gồm: sản xuất, lắp ráp, vận chuyển, tồn trữ, mua bán, cho thuê, sửa chữa thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình là thiết bị ghi âm, ghi hình giấu trong đồ vật thông thường hoặc thiết bị ghi âm, ghi hình được giả dạng thiết bị, đồ vật thông thường.

Thiết bị ngụy trang dùng để định vị là thiết bị có tính năng xác định vị trí, mục tiêu được giấu trong thiết bị, đồ vật thông thường hoặc giả dạng thiết bị, đồ vật thông thường.

Phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị là bất kỳ chương trình máy tính nào được tạo ra, giả dạng các phần mềm hệ thống, ứng dụng, tiện ích, công cụ khác hoặc được lập trình, viết thêm các mã lệnh vào các phần mềm hệ thống, ứng dụng, tiện ích hoặc phần mềm công cụ khác để bí mật quay phim, chụp ảnh, ghi âm, xác định vị trí của mục tiêu.

Hành vi quay lén và tống tiền cô giáo không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. (Ảnh: Minh họa).

Theo khoản 5 điều 11 của Nghị định 66/2017 quy định, chỉ được bán thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình "cho đối tượng được pháp luật cho phép sử dụng biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật gồm: Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; cơ quan có trách nhiệm thi hành biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật theo điều kiện, thẩm quyền, thủ tục về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt do bộ luật tố tụng hình sự quy định".

Nghị định cấm việc "tồn trữ, cho thuê"... thiết bị. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị đều bị điều chỉnh bởi Nghị định này.

Việc tổ chức, cá nhân mua bán, sử dụng trái phép thiết bị ghi âm ghi hình ngụy trang này tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trở lại sự việc nam sinh lắp camera quay lén cô giáo trong nhà vệ sinh ở Trường THPT Mỹ Lộc, Nam Định, theo LS Cường, hành vi của nam sinh này nguy hiểm cho xã hội.

Hành vi mua camera mini trên mạng, quay lén và tống tiền cô giáo không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.

Bởi vậy cơ quan điều tra tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này về tội cưỡng đoạt tài sản là có căn cứ.

"Như đã phân tích ở trên, việc mua bán sử dụng tràn lan thiết bị này là vi phạm pháp luật. Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguồn cung cấp loại hàng hóa này từ đâu, cần phải xử lý triệt để từ đối tượng đã buôn bán loại hàng hóa này", LS Cường nói.

Mỹ Hà